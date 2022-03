Aschaffenburg: 400 Menschen demonstrieren gegen Ukraine-Krieg

An einer Anti-Kriegs-Kundgebung nahmen am Samstag in Aschaffenburg rund 400 Bürger teil. Zu der Kundgebung hatten SPD, CSU, Grüne, FDP, ÖDP und die Linke eingeladen, ebenso wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die christlichen Kirchen, "Fridays for Future", "Omas gegen rechts" und weitere Aschaffenburger Vereine.

Aschaffenburger Resolution für den Frieden

Bei der Kundgebung wurde die vom Aschaffenburger Stadtrat beschlossene Resolution vorgelesen. Darin verurteilt die Stadt den russischen Einmarsch in die Ukraine "auf das Schärfste" und betont die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

"Wir sind zutiefst bestürzt, denn der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf uns alle und den Frieden in Europa. (…) Wir fordern den russischen Staatspräsidenten dazu auf, alle Aggressionen und Kampfhandlungen sofort zu beenden. (…) Wir fordern alle Beteiligten auf, gemeinsam an einer dauerhaft stabilen, gesamteuropäischen Architektur für Frieden und Sicherheit zu arbeiten." Resolution des Aschaffenburger Stadtrats

OB Herzing: "Gemeinsam eine starke Stadt"

In seiner Rede dankte Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) den Helfenden, die sich um die aktuell 371 Geflüchteten, die in der Stadt registriert wurden, kümmern: "Wir helfen den Menschen, die zu uns kommen. Auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung arbeiten auf Hochtouren. Und auch der Stadtrat steht zusammen. Gemeinsam sind wir eine starke Stadt."

Hilfe über das Internet koordinieren

In der Notunterkunft in der Aschaffenburger Erbighalle sind bisher 51 Geflüchtete untergebracht. Wann weitere Menschen aus der Ukraine dort ankämen, wisse man aktuell nicht, erklärte Bürgermeister Eric Leiderer (SPD) bei der Kundgebung: "Wir sind rund um die Uhr in Alarmbereitschaft. Wir werden einen langen Atem und Ausdauer brauchen."

Leiderer bat alle Menschen, die helfen wollten, nicht zur Erbighalle zu kommen. Dies sei eine Belastung für die Geflüchteten und die Hilfskräfte. Er verwies auf die offizielle Internetseite der Stadt Aschaffenburg.