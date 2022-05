Asbach-Bäumenheim: Rettungsplan für marodes Hallenbad steht

Es gibt einen Plan, wie das Hallenbad in Asbach-Bäumenheim gerettet werden soll. Bürgermeister Martin Paninka, die Bürgermeister der Gemeinden Oberndorf und Mertingen, Landrat Stefan Rößle und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler (CSU) haben in einem Pressegespräch das Vorhaben vorgestellt. Alle sind sich einig, dass es sich bei ihrem Vorhaben um ein "Leuchtturmprojekt" für den Landkreis und sogar für ganz Bayern handelt.

Die gut 14 Millionen Euro, die der Neubau kosten werde, sowie die Finanzierung des Betriebs, könnte die Gemeinde Asbach-Bäumenheim nicht alleine stemmen, obwohl sie finanziell vergleichsweise gut aufgestellt sei, sagt Bürgermeister Martin Paninka. Asbach-Bäumenheim will deshalb mit den umliegenden Gemeinden Oberndorf, Mertingen und Tapfheim einen Zweckverband gründen.

Gemeinden wollen Bad gemeinsam finanzieren

Die Gemeinderäte haben bereits zugestimmt. Sie wollen den Bau und die Finanzierung des Bad-Neubaus gemeinsam stemmen. Der Landkreis will sich ebenfalls finanziell beteiligen, indem er möglichst viele Schulklassen der Landkreisschulen, wie etwa des Donauwörther Gymnasiums, zum Sportunterricht in das Bad schickt. Für diese Klassen wolle man dann nicht nur den Eintritt, sondern die realen Betriebskosten bezahlen, so Landrat Stefan Rößle. Pro Stunde käme man dabei auf 250 bis 300 Euro.

Schwimmunterricht als Zuschuss-Voraussetzung

Dass eine gewisse Zahl von Schulklassen im Bad unterrichtet wird, ist Voraussetzung für die staatliche Förderung. Dafür muss allerdings die Zahl der bisher unterrichteten Klassen mehr als verdoppelt werden. Bürgermeister Paninka erhofft sich insgesamt etwa drei Millionen Euro an Fördergeldern.

Eine interkommunale Zusammenarbeit dieser Art sei selten in Bayern, sagt der CSU-Abgeordnete Wolfgang Fackler. Drei der Gemeinden hatten bereits im Schulverband zusammengearbeitet, jetzt kommt noch Tapfheim dazu.

"Schwimmunterricht ist kein Kann, sondern ein Muss"

Schulklassen aus allen vier Gemeinden sollen künftig im neuen Bad unterrichtet werden. Denn, das betont Bürgermeister Martin Paninka, Schwimmunterricht ist kein Kann, sondern ein Muss. Außerdem sollen weiterhin viele Schwimmkurse im Bad abgehalten werden: In den vergangenen Monaten hat die Wasserwacht Asbach-Bäumenheim in 38 Kursen 550 Kindern das Schwimmen beigebracht. Viele von ihnen kamen aus umliegenden Gemeinden, auch aus der Stadt Donauwörth. Dennoch stünden noch 1180 Kinder auf der Warteliste, vor Corona seien es 450 gewesen, sagt Michael Haller, der sich bei der zuständigen Wasserwacht um die Schwimmkurse kümmert. Er hofft, dass das marode Bad noch bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Bades im Jahr 2029 genutzt werden kann.

Machbarkeitsstudie: Neubau günstiger als Sanierung

Ein Bad-Neubau sei günstiger als die Sanierung des maroden alten Bades, das hat eine Machbarkeitsstudie ergeben. Im Rahmen eines Neubaus könne man das Bad auch so konzipieren, dass es effizienter genutzt werden könne, sagt Haller: Man plane jetzt sechs Schwimmbahnen, so dass zwei Schulklassen gleichzeitig unterrichtet werden könnten. Dann seien auch zwei Lehrer als Aufsicht da. Zusätzlich gebe es Überlegungen wie man die Lehrer personell unterstützen könnte. Wichtig sei auch, dass es genügend Umkleidekabinen gebe, auch der Bau eines Schwimm-Lern-Beckens sei geplant, um so möglichst effizient Kindern schwimmen beibringen zu können. Die Wasserwacht Asbach-Bäumenheim will sich hier weiter in großem Umfang aktiv einbringen.

Ziel: Betrieb ab 2029

Bei voller Auslastung könnte das Bad, so die Hoffnung, wirtschaftlich betrieben werden, also ohne ein Defizit, dass die Träger ausgleichen müssen. Bis Ende 2024 soll die Detailplanung stehen. Außerdem müssen noch die Fördergelder beantragt werden. Anschließend soll mit dem Bau begonnen werden – eine Inbetriebnahme im Jahr 2029 ist das Ziel. Parallel zum Bad-Neubau wird auch noch der Neubau der Asbach-Bäumenheimer Schule geplant. Der soll etwa 27 Millionen kosten, hier hofft man auf bis zu elf Millionen Förderung.