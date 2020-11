Arzthelferinnen fordern Corona-Prämie – Politik lehnt ab

Wenn es im Hals kratzt, der Patient hustet oder Fieber hat, dann ist vor allem in Corona-Zeiten die erste Anlaufstelle der Hausarzt. 19 von 20 möglichen Covid-19-Patienten wenden sich als erstes an ihn und dort an die Arzthelferinnen, so die Angaben der Gewerkschaft. Der Fachverband für medizinisches Fachangestellte hat angesichts der zunehmenden Belastung für Arzthelferinnen eine Corona-Prämie gefordert. Doch das bayerische Gesundheitsministerium lehnte ab.

Die Belastung hat enorm zugenommen

Die Telefone in der Arztpraxis in Nürnberg-Boxdorf klingeln unablässig. Arzthelferin Barbara Gaab ist jetzt seit fast 40 Jahren als Arzthelferin tätig. In der Pandemie-Zeit braucht sie vor allem eins: Starke Nerven. Gemeinsam im Team wurde ein Hygienekonzept und ein Plan für ein entsprechendes Zeitmanagement erarbeitet, denn nur zwei Patienten dürfen im Wartezimmer Platz nehmen, maximal zwei am Empfang stehen. Gleichzeitig soll keine Wartezeit für die rund 200 Patienten täglich entstehen und zügig Blutproben genommen und EKGs durchgeführt werden. In der Hausarztpraxis wurde, wie fast überall, eine spezielle Infektsprechstunde eingerichtet, wo Patienten mit möglichen Symptomen einer Corona-Infektion getestet werden.

Die medizinischen Fachangestellten managen den Betrieb der Praxen, helfen Patienten weiter, klären auf, sind Ansprechpartner, wenn Patienten beim Gesundheitsamt niemanden erreichen und fühlen sich in der Corona-Pandemie völlig vergessen. Auch bei ihnen hat der Stress enorm zugenommen. Was ihnen fehlt ist die Anerkennung vor allem durch die Politik.

"Es ist einfach Enttäuschung. Die Wahrnehmung für uns fehlt mir irgendwo. Wir sind da, wir sind systemrelevant, aber es wird nicht so wahrgenommen. Wir bleiben da irgendwo aus und vor." Barbara Gaab, medizinische Fachangestellte

Niedrige Löhne: Arbeitskräftemangel in den niedergelassenen Praxen

Nach Angaben des Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt in Bayern der durchschnittliche Bruttolohn von medizinischen Fachangestellten bei rund 2.500 Euro im Monat und damit knapp über der Niedriglohnschwelle. In anderen Bundesländern ist der Verdienst noch niedriger. Derzeit läuft die Verhandlungsrunde für die bundesweit 400.000 Beschäftigten in diesem Bereich. Der Fachverband für medizinische Fachangestellte fordert eine Erhöhung des monatlichen Lohns von 150 Euro. Am 8. Dezember soll mit den Arbeitgebern weiterverhandelt werden. Viele der ausgebildeten Fachkräfte entschieden sich schon jetzt nach ihrer Ausbildung in Kliniken abzuwandern, weil dort der Verdienst durchschnittlich 400 bis 500 Euro im Monat höher liegt. Die Folge ist ein Arbeitskräftemangel in den niedergelassenen Praxen.

Der Berufsgruppe ist deshalb wichtig, eine Anerkennung für die Leistungen der Arzthelferinnen vor allem während der Pandemie zu erhalten zum Beispiel durch eine Corona-Prämie, die mittlerweile auch an Lehrer mit besonderen Leistungen in der Corona-Zeit gezahlt wird. Mit Schreiben an den Bundesgesundheitsminister und an das Bundeskanzleramt wollten sie auf ihre Lage hinweisen. Die Enttäuschung über die Antwortschreiben war groß.

"Natürlich kann diese Auswahl leider nur einen Bruchteil all derer darstellen, die in diesen herausfordernden Zeiten besonderes geleistet haben. Alle Personen, genau wie Sie, die sich einem großen Infektionsrisiko aussetzen um anderen zu helfen, leisten für die Gesellschaft einen besonderen Beitrag und helfen dabei die Corona-Krise zu bewältigen. Ich wünsche Ihnen in dieser herausfordernden Zeit alles Gute!" Antwortschreiben aus dem Bundeskanzleramt

Bayern lehnt Corona-Prämie ab

Viele medizinische Fachangestellte, kurz MFAs, hätten signalisieren, sie seien an der Belastungsgrenze. Das werde aber von der Politik ignoriert, so der Verband. Das bayerische Gesundheitsministerium hat die Forderung abgelehnt. Es hätte ein berechtigter Kreis an Berufsgruppen festgelegt werden müssen. Die Regierung habe dabei gezielt einen Schwerpunkt auf die Pflege und den Öffentlichen Gesundheitsdienst gelegt. Mit dem Bonus sollte vor allem menschliches Engagement gewürdigt werden, heißt es in der Begründung des Ministeriums. Die Präsidentin des Verbandes für medizinische Fachangestellte, Hannelore König, kritisierte die Entscheidung und vor allem die Begründung.

"Wenn im niedergelassenen Bereich die medizinischen Fachangestellten nicht im Moment mit anpacken würden, dann würde unsere ambulante Gesundheitsversorgung, zusammenbrechen und wir können nur den Kopf schütteln und fühlen uns als medizinische Fachangestellte als Gesundheitsberuf zweiter, dritter Klasse, der überhaupt nicht ernst genommen wird." Hannelore König, Präsidentin des Verbandes für medizinische Fachangestellte

Der Fachverband hat unter seinen Mitgliedern eine aktuelle Umfrage durchgeführt. Danach hätten über die Hälfte der Beschäftigten in Hausarztpraxen (52,7 Prozent) Sorge, die Kosten des täglichen Lebens zu finanzieren. Rund 68 Prozent der Befragten in diesem Bereich gab ab, unter einer höheren Stressbelastung während der Corona-Zeit zu leiden. Bei den Zahnfachangestellten waren es über 80 Prozent. Am meisten stresste dabei das Patientenverhalten und das vermehrte Patientenaufkommen.

"Alle sind angespannt", meint auch Arzthelferin Barbara Gaab. In der ersten Welle belastete ihre Arbeit vor allem auch, dass es nicht ausreichend Schutzkleidung gab. Nach wie vor, so der Fachverband, fehlten Corona-Arbeitsschutzstandards für die Beschäftigten in dem Bereich. Die Ausstattung in den Arztpraxen sei zwar nun besser als in der ersten Welle von Corona, doch durch immer mehr Verordnungen und vor allem Corona-Tests nimmt die Belastung immer weiter zu. Dazu beigetragen hätten auch Politiker wie Jens Spahn, die zur Grippeimpfung aufgeforderte hätten, mit der Ansage, es gebe ausreichend Impfdosen.

"Nach dem bayerischen Testprogramm werden ja sehr viele Tests tatsächlich in den Hausarztpraxen durchgeführt und hier finden auch die Impfberatungen statt. Doch beim Grippeimpfstoff haben wir seit Wochen einen Engpass. Auch hier erklären die medizinischen Fachangestellten, dass zurzeit kein Grippeimpfstoff lieferbar ist. Erklären, warum ein Politiker zum impfen aufgefordert hat, aber es nicht ausreichend Impfdosen gibt." Hannelore König, Präsidentin des Verbandes für medizinische Fachangestellte

Angst vor Ansteckung

Die Umfrage des Fachverbandes ergab auch, dass sich viele Arzthelferinnen Sorge machten, sich selbst am Arbeitsplatz mit dem SARS-Cov2-Virus anzustecken. Das gaben 55,9 Prozent der medizinischen Fachangestellten in Hausarztpraxen und 58,1 Prozent der Zahnarzthelferinnen an. Die Sorge ist nicht unbegründet. Nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der AOK haben medizinische Fachangestellte ein zweieinhalbfach höheres Risiko sich mit dem Sars-Cov-2-Virus anzustecken, als andere Berufsgruppen. Vergleichbar mit Beschäftigten in Altenheimen.