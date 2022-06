Arzt verzweifelt gesucht: Immer mehr Teile Bayerns unterversorgt

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat weitere 14 Planungsbereiche in Bayern identifiziert, in denen eine Unterversorgung mit Haus- und Fachärzten droht oder bereits herrscht. Die Daten wurden im Mai 2022 erhoben und jetzt ausgewertet. Zweimal im Jahr wird eine Übersicht zu Versorgungsdefiziten durch den Landesausschuss erstellt.

Hausärzte und Fachärzte fehlen

Neu in der Liste der unterversorgten Gebiete mit Hausärzten sind Lohr am Main, Wassertrüdingen und Simbach am Inn. Eine Unterversorgung droht zudem beispielsweise in Ansbach Nord, Kronach Nord, Waldsassen, aber auch Mühldorf am Inn. Doch nicht nur an Hausärzten fehlt es in vielen Regionen im Freistaat. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern meldet fehlende Augenärzte in Wunsiedel, Kinder- und Jugendpsychiater werden hingegen händeringend in Donau Iller und im Landkreis Miltenberg gesucht. Und das nicht erst seit kurzem. So sucht der Landkreis Wunsiedel beispielsweise bereits seit August 2020 Hautärzte und der Landkreis Tirschenreuth seit November 2021 HNO-Ärzte.

Insgesamt sind in dem Bericht sieben unterversorgte Gebiete aufgelistet und 38, die von einer Unterversorgung bedroht sind. Bei 15 Planungsbereichen hingegen hat sich die Lage verbessert. Hier konnte die Unterversorgung durch eine Praxisbesetzung beseitigt werden. Dazu zählt beispielsweise die Gewinnung von neuen Hausärzten in Eggenfelden Nord, Feuchtwangen und Schweinfurt Nord. HNO-Ärzte konnten demnach für den Landkreis Haßberge und Wundsiedel gefunden werden.

Vor allem Ärztemangel auf dem Land

Im November 2013 hat der gemeinsame Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Bayern zum ersten Mal eine Unterversorgung oder drohende Unterversorgung in Bayern für Arztgruppen und Planungsbereiche festgestellt. Der Landesausschuss legt auch Fristen fest, in denen die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) die Unterversorgung oder drohende Unterversorgung beheben muss.

Gründe für die fehlenden Mediziner vor allem auf dem flachen Land gibt es viele. Die Kassenärztliche Vereinigung, KVB, führt dies unter anderem auf die Ende 2019 umgesetzte Reform der Bedarfsplanung zurück. Damit wurde auch ein erhöhter Bedarf in einigen Regionen Bayerns festgestellt.

Es ist aber auch nicht jedermanns Sache beispielsweise eine eigene Hausarztpraxis auf dem Land zu übernehmen. Die Arbeitsbelastung ist hoch und nicht jeder ist dann auch noch bereit, Hausbesuche nach Praxisschluss zu übernehmen. Vor allem jüngere Ärztinnen und Ärzte scheuen davor zurück, eine eigene Praxis zu führen, sie bevorzugen eher eine Festanstellung.

Förderung soll Ärzte in die Regionen locken

Die Statistik der KVB zeigt, dass schon jetzt 35,3 Prozent aller Hausärzte in Bayern 60 Jahre und älter sind. 33,9 Prozent sind zwischen 50 und 59 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt im Freistaat bei 55,2 Jahren.

Die KVB hat ein umfangreiches Förderprogramm aufgelegt, um Mediziner eine Praxiseröffnung schmackhaft zu machen. Vertragsärzte, die sich in Regionen niederlassen, die als unterversorgt gelten, können schon jetzt eine Förderung von bis zu 90.000 Euro erhalten. Für Vertragspsychotherapeuten ist eine Summe von bis zu 30.000 Euro durch die KVB vorgesehen. In drohenden Planungsbereichen gibt es einen Zuschuss von 60.000 Euro für Vertragsärzte und 20.000 Euro für Vertragspsychotherapeuten.

Zusätzlich gibt es in unterversorgten Regionen eine Praxisaufbauförderung. Unterstützt werden zudem Ärzte, die das 63. Lebensjahr überschritten haben und trotzdem ihre Praxis weiterführen. Die Errichtung einer Zweigpraxis wird mit 15.000 Euro bezuschusst.

Programme gegen Ärztemangel auf dem Land

Auch das Gesundheitsministerium will dem Ärztemangel in den Regionen entgegenwirken. Erstmals zum Wintersemester 2020/2021 wurden bis zu 5,8 Prozent aller Medizinstudienplätze in Bayern für Studierende vorbehalten, die "ein besonderes Interesse an der hausärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum haben". Auch wer kein Einser-Abitur vorweisen kann, bekommt durch die sogenannte Landarztquote die Chance auf einen Studienplatz, wenn er sich im Gegenzug verpflichtet, nach Abschluss zehn Jahre lang auf dem Land zu arbeiten. Inwieweit dies greifen wird, zeigt sich erst viel später, wenn das Studium und die Facharztausbildung abgeschlossen sind. Die dauert meist weit mehr als zehn Jahre.