"Arzt im Smartphone" – eine echte Alternative?

Katja Hirschmann aus Hilpoltstein ist zweifache Mama, Besuche beim Kinderarzt sind gar nicht so leicht zu organisieren. Ihre zweijährige Tochter kämpft immer wieder mit lästigem Pseudo-Krupphusten, den es abzuklären gilt. Dafür nutzt Katja Hirschmann regelmäßig das digitale Angebot ihres Kinderarztes in Roth. Täglich bietet Dr. Ronny Jung Video-Sprechstunden an und berät auf diesem Weg seine Patienten beziehungsweise deren Eltern. In einer digitalen Warteliste wartet Katja Hirschmann kurz, dann kann sie im 1:1 Gespräch ihre Fragen stellen und ausschließen, dass ein persönlicher Besuch in der Praxis nötig ist.

Nutzung hat sich verfünffacht

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern bestätigt: Die Nutzung von Videosprechstunden hat sich seit Beginn des Jahres verfünffacht. Viele Ärzte böten solche Besprechungen mittlerweile regelmäßig an. Zertifizierte Apps versprechen sorgsamen Umgang mit Patientendaten. Kinderarzt Dr. Ronny Jung in Roth berät zusammen mit seinem Team täglich bis zu 40 Eltern, vor allem bei kleineren Problemen.

Akzeptanz vor allem bei Jüngeren

Technisch funktioniere das einwandfrei, die Akzeptanz der Videosprechstunde sei enorm, seine Klientel, meist junge Eltern, hätten keine technischen Vorbehalte. So sei diese digitale Möglichkeit eine sinnvolle Ergänzung, vor allem in Zeiten von Corona, in der Kontakte vermieden werden sollten. Generell ein Problem der digitalen Sprechstunde: nicht alle Patienten, vor allem Ältere, verfügen über die technischen Erfordernisse. Das Feedback seitens der Eltern sei aber so gut gewesen, sagt Ronny Jung, dass er die Videosprechstunde auch nach Corona weiter anbieten möchte, wenn auch nicht mehr in gleich hohem Maße.

Erstkontakt ist nicht zu ersetzen

Telemedizin könne in vielen Fällen hilfreich sein und stelle vor allem während der Corona-Pandemie eine gute Ergänzung dar, gleichzeitig seien die Grenzen dieser digitalen Konsultationen aber auch schnell erreicht, sagt der Bayreuther Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften Eckhard Nagel. So könnten die digitalen Helfer nur eingesetzt werden, wenn der Patient dem Arzt bereits bekannt sei, eine professionelle Ersteinschätzung in der Praxis sei stets dringend erforderlich. Viele Beschwerden müsse der Arzt selbstverständlich zudem im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, um eine seriöse Diagnose zu stellen und das ginge eben nur vor Ort.

Die Chancen der Telemedizin seien groß, sie müssten aber auch allen zugänglich gemacht werden und von noch mehr Medizinern angeboten und akzeptiert werden.