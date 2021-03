Arzt im Ruhestand im Miltenberger Impfzentrum im Einsatz

Dr. Christoph Gülzow hätte nie gedacht, dass er noch mal in den Arztkittel schlüpfen wird. Verlernt hat der 72-Jährige aber nichts: "Ich war selber überrascht. Das ist wie Fahrradfahren. Es ist für mich so, als hätte ich eine Woche Urlaub gemacht", sagt er. Vor vier Jahren ist Gülzow Arzt in Rente gegangen. Doch jetzt hilft er beim Impfzentrum in Miltenberg aus und impft Menschen zum Schutz vor dem Coronavirus.

Hochbetrieb im Impfzentrum Miltenberg

Im Impfzentrum in Miltenberg herrscht derzeit Hochbetrieb. Noch bevor Gülzows Arbeitsalltag losgeht ist Lagebesprechung. Insgesamt werden heute 20 Menschen von 9 bis 17 Uhr geimpft. Vier Ärzte führen die Impfungen durch, zwei davon sind Rentner. Die meisten Menschen, die jetzt geimpft werden, sind über 80. Das heißt, da sind Menschen dabei, die Gülzow noch aus seiner aktiven Zeit als Arzt kennt.

130 Euro pro Stunde für einen Rentner-Arzt

Die Rentner-Ärzte bekommen ein Honorar. Für Gülzow war es eine Überraschung, dass es Geld gibt. Er als Krankenhausarzt staunt auch etwas über die Höhe, die sich an den niedergelassenen Ärzten ausrichtet. Das Honorar der Ärzte beruht auf einer Vereinbarung des Freistaates Bayern mit der Kassenärztlichen Vereinigung. 130 Euro gibt es pro Stunde.

Rentner-Arzt arbeitet bis zu 16 Stunden am Tag

Christoph Gülzow hatte zwar zu Beginn seiner Arbeit damit nicht gerechnet, sieht es aber jetzt wegen der Arbeitszeiten für berechtigt. Die Impfärzte sind in Miltenberg zwar nicht jeden Tag im Einsatz. Güzlows Arbeitstag ist aber weitaus länger als die Öffnungszeiten des Zentrums: Teilweise arbeitet er 16 Stunden am Tag. Trotzdem sagt er: "Für mich hat das das Rentendasein bereichert."

Landrat: "Rentner-Ärzte sind Segen"

Für den Landkreis Miltenberg seien die Rentner-Ärzte ein Segen, so Landrat Jens Marco Scherf. Miltenberg als Team und Impfort ist beliebt. So beliebt, dass sich laut Scherf sogar die Rentner-Ärzte aus den Nachbarlandkreisen zum Impfen gemeldet haben.

Impfzentren erweitern Kapazitäten

Für die wachsende Zahl an Impfdosen werden immer mehr Ärzte benötigt. Jetzt schon bemerken es die Impfzentren: Täglich kommen mehr Impfdosen an. Das heißt aber auch: Mehr Personal muss her. Ab dem 15. März 2021 müssen die Kapazitäten in den Zentren erweitert werden. So wird auch die Zahl der Ärzte erweitert, die im Ruhestand sind.