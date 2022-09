Arzberg: Fünf Jungs bekommen Lebensretter-Medaille

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montagabend 36 Lebensretter mit der Christophorus-Medaille ausgezeichnet. Darunter auch fünf Jungen, die Ende Juli einer gestürzten Seniorin aus Arzberg (Lkr. Wunsiedel) das Leben retteten. Sie seien maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass eine gestürzte und verletzte Seniorin in einem Waldstück bei Arzberg gefunden und gerettet werden konnte, hieß es in der Begründung.

Arzberg: 11-Jähriger findet verletzte Frau

Der Vorfall hatte sich Ende Juli ereignet. Ein elf Jahre alter Junge hatte damals auf dem Heimweg von einem Schulfest eine 83-Jährige gesehen, die am Fuß eines 30 Meter tiefen Abhangs am Boden lag. Weil der Junge kein Handy dabei hatte, war er mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, wo seine Mutter einen Notruf absetzte. Weil die exakte Position der Frau unklar war, kehrte der Elfjährige mit seinem Bruder und drei Freunden zu dem Unfallort zurück und setzte dort einen zweiten Notruf ab.

Jungen lotsen Rettungskräfte zu schwerverletzter Seniorin

Um die anfahrenden Rettungskräfte einzuweisen, verteilten sich die Jungen in der näheren Umgebung, zwei blieben bei der Verletzten, drei lotsten die Rettungskräfte an den Fundort. "Dieses vorbildliche Verhalten der fünf Jungs war nach Einschätzung der Rettungskräfte und der Kräfte der Polizei Marktredwitz definitiv für die Seniorin lebensrettend und verdient daher ein großes Lob", heißt es im damaligen Polizeibericht. Die 83-Jährige war bei einem Spaziergang im Gelände "Gsteinigt", einem Abhang zwischen den Orten Elisenfels und Arzberg, ins Straucheln geraten und laut Angaben der Rettungskräfte "mehrere Meter tief" eine Böschung hinabgestürzt.

Rettung- und Christophorus-Medaillen für Lebensretter aus Bayern

Im Rahmen einer Feierstunde im Antiquarium der Münchner Residenz wurde die Bayerische Rettungsmedaille an 37 Lebensretter sowie die Christophorus-Medaille an 36 Personen übergeben. Mit der Bayerischen Rettungsmedaille wird ausgezeichnet, wer bei der Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr sein eigenes Leben eingesetzt hat. Seit 1952 haben 4.394 Personen diese Auszeichnung erhalten. Wer jemanden unter besonders schwierigen Umständen aus Lebensgefahr rettet, erhält vom Freistaat Bayern eine öffentliche Belobigung und die Christophorus-Medaille. Mit ihr wurden seit 1983 bislang 1.848 Personen geehrt.