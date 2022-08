Brand einer Kfz-Werkstatt in Arzberg - ein Schwerverletzter

Bei einem Brand in Arzberg im Landkreis Wunsiedel ist in der Nacht ein Mann schwer verletzt worden. Bei dem Gebäude, das am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Wunsiedel in Flammen stand, handelt es sich neuesten Informationen zufolge um eine Kfz-Werkstatt. In ersten Meldungen war von einer Halle die Rede, in der Holzanzünder gelagert werden und die sich auch auf dem Arzberger Gewerbegebiet befindet.

Mann bei Feuer in Kfz-Werkstatt schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten mehrere Zeugen gegen 4 Uhr den Brand und alarmierten die Rettungskräfte. Ein 54 Jahre alter Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude befand, konnte sich noch selbst ins Freie begeben, wo er von Streifenbeamten in Sicherheit gebracht wurde. Mit schweren Brandverletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die Feuerwehr kämpfte etwa vier Stunden gegen die Flammen, das Haus brannte dennoch nahezu vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.