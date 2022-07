Artenvielfalt in der Nacht: Biodiversitätspreis verliehen

Unter dem Motto "Tiere der Nacht – Nachtleben in der Natur" wurde auf Schloss Thurn in der Gemeinde Heroldsbach im Landkreis Forchheim der Bayerische Biodiversitätspreis verliehen. Man habe sich bewusst für dieses Motto entschieden, erzählt Ulrike Lorenz, Vorständin des Bayerischen Naturschutzfond. Denn die Tiere der Nacht würden von vielen Menschen nicht wahrgenommen werden. Gerade einige Nachtfalterarten seien zum Beispiel genauso vom Insektensterben betroffen, wie tagaktive Arten. Auch Fledermaus- oder Eulenarten stünden auf der Roten Liste und seien deshalb sehr gefährdet, so Lorenz.

Preisverleihung mit Umweltminister Glauber

Die Preise wurden von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) übergeben. Bei der Veranstaltung sagte er, dass man vor einer großen Herausforderung stehe. In den vergangenen 30 Jahren seien viele Arten verloren gegangen – diese seien aber eine wichtige Grundlage für kommende Generationen und für unser aller Leben. Deshalb sei der Bayerische Biodiversitätspreis ein Segen, da er gerade die Menschen würdige, die sich seit Jahren für den Naturschutz und die Biodiversität engagieren und damit auch für den Erhalt der betroffenen Arten, so der Umweltminister.

Preisträger aus ganz Bayern

Elf Preise wurden dieses Mal verliehen und insgesamt 15.000 Euro vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger stammen aus ganz Bayern. Insgesamt 39 Bewerberinnen und Bewerber gab es in diesem Jahr. Der erste Preis war mit 5.000 Euro dotiert und ging an ehrenamtliche Mitglieder des Landesverbands für Vogelschutz (LBV) aus den Regionen Mittelfranken, Oberpfalz und Oberbayern. Die vier Gewinner setzen sich seit Jahren für den Schutz des Uhus ein.

"Wir sind mächtig stolz, dass wir den ersten Preis bekommen haben." Erwin Taube, Vogelschützer aus Ipsheim

Taube setzt sich für Eulen ein

Der Uhu, die größte Eulenart, sei viele Jahre in weiten Teilen Deutschlands, auch im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim, ausgerottet gewesen, so Erwin Taube. Inzwischen habe man wieder eine Population im Landkreis, um die kümmere man sich nun. Wie viele Uhus gibt es? Wie läuft das Brutgeschehen? All das sind Daten, die eine wichtige Grundlage sind, um diese Tierart zu schützen. In diesem Jahr gab es aber leider keinen Nachweis von jungen Uhus. Das liege daran, dass es zu wenige Mäuse gegeben habe. Die seien für die Uhu-Weibchen wichtig um Eier zu legen, so Taube.

Sonderpreis für Städtische Berufsschulen in Nürnberg

Einen Sonderpreis erhielten die Städtischen Berufsschulen in Nürnberg für ein Umweltbildungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner Nürnberg e.V. Die Berufsschülerinnen- und Schüler haben hier unter anderem Fledermauskästen geplant und selbst gebaut. Im Vordergrund des Projekts stand, den Schülerinnen und Schülern mehr zum Thema Biodiversität zu vermitteln.

Der Bayerische Biodiversitätspreis wird von dem Bayerischen Naturschutzfond alle zwei Jahre verliehen. Der Fond, mit Sitz in München, ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts, der Vorsitzende des Stiftungsrats ist der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber.