Artensterben in Bayern: So steht es um Vögel und Schmetterlinge

Schmetterlinge sind die viertgrößte Tiergruppe der Welt. Andreas Segerer, stellvertretender Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München beschäftigt sich mit ihnen. Das heißt: Mit dem Artensterben ist er täglich konfrontiert. Die Ergebnisse der aktuellen Inventur der 3.311 in Bayern vorkommenden Schmetterlingsarten ist für ihn alarmierend. Es sind nicht nur bereits viele Arten ausgestorben oder verschollen, beklagt Segerer: "90 Prozent der Arten sind im Rückgang begriffen und nur eine Handvoll, fünf bis zehn Prozent der Arten scheint nicht betroffen zu sein." Allein zwischen 1970 und 2000 sind in Bayern ungefähr genauso viele Arten verschwunden wie in den gesamten 200 Jahren zuvor, so der Wissenschaftler.

Schmetterlinge als Fieberthermometer für den Zustand der Natur

Schmetterlinge gelten als Bioindikatoren, sie seien eine Art Fieberthermometer, das uns den Zustand der Umwelt anzeigt, sagt Andreas Segerer. Wenn wir weiter Arten verlieren, können Ökosysteme kippen und damit steht unser Wohlergehen auf dem Spiel, so Segerer. Die Artenkrise gilt laut Wissenschaftlern als eine der zehn wichtigsten Belastungsgrenzen für die Erde.

Auch der Biologe Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) beobachtet das Ausmaß des Artensterbens: "Wir haben in Bayern in den letzten 40 Jahren in der Agrarlandschaft die Hälfte der Feldvögel verloren." Feldvögel seien ein sehr guter Indikator für biologische Vielfalt insgesamt, so Schäffer. "Wir verlieren nach wie vor tagtäglich Natur. Das ist eine bittere Bilanz."