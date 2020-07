Artenschutzzentrum Augsburg: Das soll es leisten

Das neue Zentrum in Augsburg soll den Artenschutz in Bayern auf ein "neues Niveau" heben. So steht es in einer Mitteilung des bayerischen Umweltministeriums. Ressortchef Thorsten Glauber von den Freien Wählern kommt am Donnerstag nach Schwaben, um die Arbeit des neu eingerichteten, landesweiten Artenschutzzentrums vorzustellen. Das Zentrum wird in Augsburg beim Landesamt für Umwelt seine Arbeit aufnehmen. Ursprünglich sollte es schon Anfang des Jahres an den Start gehen.

Artenschutzzentrum soll praktischen Nutzen bringen

Die Fachleute des Zentrums beschäftigen sich nicht nur wissenschaftlich mit dem Thema Artenschutz. Sie sollen konkrete Maßnahmen zum Erhalt von Arten und Lebensräumen entwickeln, die dann in Modellprojekte münden. Außerdem sind Kooperationen zum Artenschutz geplant. Im Blick behalten sollen die Experten des Artenschutzzentrums dafür alle Arten in Bayern und deren regionale Besonderheiten.

Viele Pflanzen und Tiere in Bayern gefährdet

Ein Jahr nach der Annahme des Volksbegehrens zur Artenvielfalt durch den Landtag bekommen Insekten- und Pflanzenarten, die in Bayern heimisch sind, immer noch besondere Aufmerksamkeit. Etwa die Hälfte der Arten stehen nach Angaben des Landesamts für Umwelt auf der Roten Liste gefährdeter Tiere und Pflanzen in Bayern.

Artenvielfalt erfassen, Insekten schützen

Wie die Artenvielfalt und die Biomasse von Insekten mit Hilfe von Keschern, Fallen und optischen Instrumenten erfasst werden, präsentiert das Artenschutzzentrum nun auf den Freiflächen des Landesamts für Umwelt. Diese Methoden werden etwa im Rahmen eines Projekts genutzt, mit dem die Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen auf Insekten untersucht wird.