Artenschutzgesetz erzürnt Bauern - Kaniber auf Charmeoffensive

Das geplante Artenschutzgesetz sorgt bei den bayerischen Bauern für sehr viel Ärger. Künftig soll zum Beispiel auf zehn Prozent der Grünflächen erst ab 15. Juni gemäht werden. Der oberpfälzische Bauer Johann Mayer hat Angst, dass er dann nicht genug Futter hat: "Das muss jung und saftig und voller Energie stecken. Jeden Tag steigt der sogenannte Rohfaseranteil, das können die Tiere nicht verwerten und deshalb ist der nutzlos."

Bauern fühlen sich von der Politik verraten

Die späte Mahd ist allerdings freiwillig, die zehn Prozent sollen laut Gesetzentwurf in ganz Bayern erreicht werden. Doch Johann Mayer fürchtet, dass es nicht bei der Freiwilligkeit bleibt. Er ist selbst Kreisobmann beim Bauernverband. Er fühlt sich von der Politik, die das Volksbegehren übernommen hat, verraten:

"Die schaut auf ihre Wählerschaft - und die Bauern sind zu klein geworden, um entscheidend zu sein. Also hört man auf die größere Mehrheit, da, wo die Stimmen herkommen können, und ist dann auch ersucht, deren Interesse in den Fokus zu stellen, und des kollidiert oft mit unseren Interessen." Johann Mayer, Kreisobmann beim Bauernverband

Kaniber: "Man kann Volksbegehren nicht beiseitelegen"

Am Abend wird er bei einer Veranstaltung zum neuen Gesetzesentwurf auf die Ministerin treffen. Er will ihr persönlich seine Meinung sagen. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat die Aufgabe den Gesetzesentwurf in ganz Bayern zu erklären. Die Ministerin findet nicht, dass die CSU die Bauern verraten hat:

"Es liegt für alle auf der Hand, dass man Artensterben nicht negieren kann. 1,8 Millionen Menschen bei dem erfolgreichsten Volksbegehren aller Zeiten haben unterschrieben. Man kann es nicht beiseitelegen, nicht weitermachen wie bisher." Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU)

Manche wütenden Obstbauer haben schon Bäume gefällt – aus Angst, dass sie genau das in Zukunft nicht mehr dürfen. Im Gesetz steht das so nicht. Trotzdem - für Kaniber ist es schwierig. Es seien auch viele Dinge im Umlauf, die gar nicht stimmen, sagt Kaniber:

"Wir haben so viele Fehlinformationen, die über soziale Medien laufen. WhatsApp-Gruppen, Schneeballsystem, andere Chats. Das wieder einzufangen, die Faktenlage zu erklären, das ist jetzt meine Aufgabe. Deswegen mach ich das sehr gern, dass ich durch Bayern fahre und das erkläre." Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU)

75 Millionen Euro für neues Artenschutzgesetz

Das neue Artenschutzgesetz kostet viel Geld: 75 Millionen Euro hat Markus Söder für die Umsetzung vorgesehen. Die Bauern sollen Ausgleichszahlungen bekommen. Auch für Blühstreifen ist das geplant. Bauer Johann Mayer hat die schon seit einigen Jahren, weil er sie selbst gut findet. Ihn ärgert aber, wie mit den Bauern umgegangen werde. Er sagt, "dass dieses Volksbegehren auf total verkehrten Annahmen basiert, weil die Landwirte wirklich viel mehr getan haben, als man in der Öffentlichkeit dargestellt hat. Da hat man immer Horrorszenarien dargestellt. Man hat von zerstörten Landschaften gesprochen und dergleichen. Die gibt es bei uns nicht."

Kaniber in allen Regierungsbezirken

Bis Pfingsten will Kaniber alle Regierungsbezirke bereisen, um dort mit den Bauern zu sprechen. Heute steht Schwarzenfeld in der Oberpfalz auf dem Programm. Der erste Termin in Oberfranken war schwierig: "Ich bin in Kulmbach erwartet worden mit Gelbwesten und Trillerpfeifen. Es gab auch Veranstaltungen, die mit einem herzlichen Applaus angefangen haben. Die Bauernschaft ist immer anders organisiert."

Mittlerweile ist auch Johann Mayer auf dem Weg zur Veranstaltung. Gelbweste und Trillerpfeife, das kommt für ihn nicht in Frage. Der Landwirt möchte seine Kritik sachlich vortragen: "Ich hoffe, dass sie auch wirklich konkret nachvollziehbar antwortet."

Vorschrift beim Walzen

In Schwarzenfeld wird die Landwirtschaftsministerin freundlich empfangen. Auch wenn die meisten hier das Gesetz nicht gut finden. Doch nicht nur die Staatsregierung wird dafür verantwortlich gemacht, sondern auch der Bauernverband. Die Stimmung zwischen Landwirtschaftsministerin und Bauernverband wirkt angespannt. Johann Mayer meldet sich zu Wort. "Mir ist nicht ersichtlich, warum man über ein Thema, Walzen, warum man das in ein Gesetz bringen muss. Das ist eine Art der Enteignung."

Laut dem Volksbegehren dürfen ab 2020 Grünflächen nicht mehr nach dem 15. März gewalzt werden. Es soll in bestimmten Gebieten ein späterer Zeitpunkt möglich sein, wenn etwa Mitte März noch Schnee liegt.

Der Walzzeitpunkt soll nun aber in einem Begleitgesetz geregelt werden.

Viel Zeit für Änderungen ist nicht mehr: Der Landtag will das Volksbegehren samt dem so genannten Versöhnungsgesetz noch vor der Sommerpause verabschieden.