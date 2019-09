Artenschutz: Umweltausschuss diskutiert Biotop-Kartierung

Kurz vor der Sommerpause hat der Landtag mit deutlicher Mehrheit ein großes Artenschutz-Paket verabschiedet - mit einem Passus, der Landwirten und Grundbesitzern bereits vor Beginn einer Biotop-Kartierung weitreichende Beteiligungsrechte einräumt. Sie sollen künftig nicht nur informiert werden, dass auf ihrem Boden eine solche Kartierung durchgeführt wird.

Zwei neue Biotop-Typen

Der Staat soll den Betroffenen auch gebührenfreie Schlichtungsverfahren anbieten, falls sie nicht wollen, dass etwa eine artenreiche Streuobstwiese als Biotop eingestuft wird.

Durch die Annahme des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" gibt es zwei neue Biotop-Typen im Freistaat - artenreiche Nutzwiesen und Streuobstwiesen mit schützenswerten Obstbäumen. Landwirte in ganz Bayern kritisierten zuletzt, dass besonders sie als Grundbesitzer von den neuen Umweltauflagen und der Schaffung eines sogenannten Biotopverbunds betroffen seien.

Aus Angst fällten Landwirte ihre Obstbäume

Vor allem Besitzer von Streuobstwiesen in Franken und Oberbayern sprachen sogar von Enteignungen, weil sie die einmal als Biotop kartierten Flächen nicht mehr nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten oder - falls in entsprechender Lage - als Baugrund nutzen könnten. An mehreren Standorten fällten Landwirte deshalb sogar ihre Obstbäume.

CSU und Freie Wähler hatten daraufhin die Schlichtungsverfahren ins Begleitgesetz zum Gesetzestext des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" geschrieben. Naturschützer wiederum mutmaßen, dass auf diese Art Flächen erst gar nicht mehr als Biotop erfasst werden können. Sie weisen auch darauf hin, dass die Schlichtungsverfahren völlig falsche Erwartungen bei den Grundbesitzern wecken würden.

Auch aus dem Umweltministerium gibt es Bedenken

Schließlich sei die Einstufung einer Fläche als Biotop eine rein fachliche Angelegenheit, und zwar auf Basis der vor Ort festgestellten Arten. Und darüber könne nicht verhandelt werden. Auch die Fachbeamten des Umweltministeriums hatten im Landtag mehrmals Bedenken angemeldet.

Von der heutigen Sitzung des Umweltausschusses erwarten sich vor allem Grüne und SPD neue Informationen - vor allem zur Frage, wie genau die Staatsverwaltung die Schlichtungsverfahren organisieren möchte. Das Volksbegehren zur Artenvielfalt ("Rettet die Bienen") hatte im Januar eine Rekordbeteiligung erreicht und damit die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern unter Zugzwang gesetzt.