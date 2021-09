Artenschutz: Tiergarten plant Zucht von Gelbrückenduckern

Bisher, so die Stadt Nürnberg in einer Mitteilung, hat der Nürnberger Tiergarten die zu den Antilopen zählenden Gelbrückenducker noch nicht gezüchtet. Das soll nun anders werden, da im September ein Gelbrückenducker-Weibchen, das 2017 in einem Zoo in den USA zur Welt kam, im Tiergarten eingezogen ist.

Selbsterhaltende Zucht aufbauen

Das Weibchen trifft in Nürnberg auf ein Männchen, das 2011 ebenfalls in einem Zoo in den USA zur Welt kam und seit 2018 im Tiergarten Nürnberg lebt. Bisher gab es nur in den USA eine erfolgreiche Zucht. Nun soll auch in Europa eine selbsterhaltende Zucht aufgebaut werden, teilt die Stadt Nürnberg weiter mit. Derzeit werden Gelbrückenducker in Europa nur in den vier deutschen Zoos in Frankfurt, Nürnberg, Schwerin und Wuppertal gehalten.

Scheue Fluchttiere aus dem Regenwald

Gelbrückenducker sind in Afrika im immergrünen Regenwald zu Hause. Laut Tiergarten weiß man bisher relativ wenig über die Tiere. Das liege unter anderem daran, dass die Tiere sich vor allem im Dickicht aufhalten, sehr scheu sind und sofort fliehen, wenn sie gestört werden. Derzeit gelten die Tiere laut der Roten Liste des IUCN noch nicht als gefährdet. Es ist aber zu befürchten, dass sich das ändert, da ihr Lebensraum immer mehr in Gefahr ist, weil der Regenwald immer stärker abgeholzt wird.

Ducker – Abtauchen ins Unterholz

Die Bezeichnung Ducker geht auf den niederländischen Begriff "duiker" zurück und bedeutet Taucher. Ähnlich wie beim Reh ist beim Ducker der hintere Teil des Rumpfs höher als die Schulter und die Wirbelsäule fällt nach vorne ab. So kann der Ducker auch im dichten Unterholz oder Gebüsch hindurchschlüpfen oder "tauchen".