Artenschutz: Stadt Würzburg wirbt um Akzeptanz für Saatkrähen

Die Stadt weist darauf hin, dass die Krähen eine wichtige ökologische Aufgabe haben, da sie kleine Säugetiere und Insekten fressen – also als natürliche Schädlingsbekämpfer fungieren. Die Saatkrähen bauen in der Sanderau, der Zellerau, in Heidingsfeld und in Lengfeld ihre Nester. Die Anwohner stören sich vor allem am lauten Krächzen und dem Kot der Tiere. Die Stadt bittet darum um Nachsicht. Derzeit sind die Saatkrähen mit dem Nestbau beschäftigt. Mitte März werden dann die Eier gelegt. Im Mai werden die Jungtiere flügge. Die Saatkrähen halten sich überwiegend nur zur Brut und Aufzucht ihrer Jungen im Stadtgebiet auf. Danach verteilen sie sich wieder auf die Region. Saatkrähen gehören zu den besonders geschützten Vogelarten.