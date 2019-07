17.07.2019, 16:03 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Artenschutz-Paket: Bauernverband bleibt skeptisch

Auch wenn die Initiatoren von einem Meilenstein sprechen: Viele Landwirte in Bayern blicken weiter misstrauisch auf das nun verabschiedete Artenschutz-Paket. Bauernverbands-Präsident Heidl will die Gesetze nun in Sachen Praxistauglichkeit beobachten.