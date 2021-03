Artenschutz: Ostbayern als Lebensraum für bedrohte Tiere

Artenschutz des Fischotters gefährdet andere Arten

In der nördlichen Oberpfalz beispielsweise sorgt der Fischotter für Aufruhr, da die Tiere ganze Fischteiche leer fressen. Der Konflikt zwischen Artenschützern und Teichwirten, die den Oberpfälzer Karpfen oder andere heimische Fische produzieren, hat sich im vergangenen Jahr zugespitzt. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollten zwei männliche Otter im Landkreis Tirschenreuth entnommen werden. Der Bund Naturschutz hat allerdings dagegen geklagt – eine Entscheidung gibt es noch nicht. So vermehren sich die streng geschützten Fischotter weiter und fressen sich durch die Oberpfälzer Teichlandschaften, die eine 1000 Jahre alte gewachsene Kulturlandschaft darstellt. Der Artenschutz des Fischotters gefährdet somit auch andere geschützte Arten wie Frösche, Amphibien oder Wasservögel.

Oberpfalz: Heimat von Wildvögeln

Die Oberpfalz ist nicht nur für den Fischotter attraktiv. Inzwischen gibt es mehr als ein Dutzend Fischadler-Paare in der Oberpfalz, die seit den 80er Jahren wieder in ganz Bayern angesiedelt werden. Auch Seeadler, eine der größten Adlerarten Europas, können beispielsweise im Landkreis Tirschenreuth oder auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr beobachtet werden. Im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts im Steinwald im Landkreis Tirschenreuth, hat sich auch der Habichtskauz seit sechs Jahren angesiedelt. Vergangenes Jahr hat sich aus den ausgewilderten Eulen sogar ein erstes Pärchen zusammen getan.

Ostbayern: Luchs und Wolf sind zurück

Nicht nur in der Oberpfalz, sondern auch in Niederbayern streift der Luchs vermehrt umher. Im Steinwald im Landkreis Tirschenreuth wurde der Luchs ausgewildert und hat im vergangenen Jahr drei Junge bekommen. Im Nationalpark Bayerischer Wald findet der Luchs ebenfalls eine Heimat – in der letzten Zeit gab es auch immer wieder Meldungen von Luchsen, die in Siedlungen oder bei der Isarmündung bei Moos gesichtet wurden.