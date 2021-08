Artenschutz im eigenen Garten: So klappt's

Einen Lebensraum für Tiere und heimische Pflanzen schaffen: Genau das gelingt zwei zertifizierten Naturgärten im Ostallgäu. Dafür hat der Gartenbauverein im Ostallgäu sie ausgezeichnet - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Denn gegen das Insektensterben und den Rückgang der Artenvielfalt kann jeder Einzelne etwas unternehmen, so das Motto. Der Garten der Familie Triebel in Kaufbeuren ist einer davon.

Blühender Salbei lockt Insekten an

Hier darf die Natur noch Natur sein: Rund um das alte Bauernhaus der Familie Triebel summt und brummt es. Direkt vor dem Gartenhaus blüht zum Beispiel der Salbei und lockt mit seinem würzigen Duft eine ganze Schar von Tieren und Insekten an. Für Haus-Gärtnerin Lisa Triebel einer ihrer Lieblingsplätze: "Es ist eine Augenweide, weil alles blüht und die Bienen summen." Dabei ist der Salbei nicht nur schön, sondern auch nützlich: Als Gewürz- und Heilpflanze erntet Triebel regelmäßig seine Blätter.

Wildwuchs statt Steinwüste

Im Garten der Triebels ist auch Platz für größere Tiere: In einem Steinhaufen neben dem Salbei leben eine Eidechse, eine Blindschleiche, ein Salamander und viele Kleintiere. Unten an dem kleinen Bach dürfen die Pflanzen einfach wachsen. Zwischen den alten Obstbäumen liegt im Frühjahr eine Wildblumenwiese. So muss für Rolf Triebel ein Garten aussehen: "Wenn ich Gärten sehe, die einfach nur eine Steinwüste sind, dann krieg' ich die Krise", erzählt er. Während diese Gärten das ganze Jahr über gleich aussehen, erblühen bei den Triebels im Frühjahr Obstbäume, Kräuter und Blumen.

Gemüse, Wildblumen und Erholungswert

Im Gemüsegarten zwischen Kartoffeln, Tomaten, Zucchini, Beerensträuchern und Zwiebeln blühen Königskerzen, dahinter der wilde Dost. Am Gartenhaus wohnen die Wildbienen. Für Kaspar Rager, den Vorsitzenden des Gartenbauvereins in Kaufbeuren und dem Ostallgäu, ist das ein tolles Beispiel für einen Naturgarten: "Da geht einem das Herz auf." Im Vergleich zu so manchem Stadtgarten böte der Naturgarten in Kaufbeuren echten Erholungswert.