Artenschutz-Gesetz: Kritische Stimmen bei CSU und Freien Wählern

Benno Zierer kündigte es schon vor Wochen an: Dem Gesetzespaket für mehr Umwelt-, Natur- und Artenschutz werde er im Landtag nicht zustimmen. Zierer ist einer von womöglich vier bis fünf Freie-Wähler-Abgeordneten, die es ablehnen. Der Parlamentarier und Landwirt aus Freising kritisiert, dass durch das Volksbegehren Artenschutz die Bauern zu einseitig belastet werden - trotz des begleitenden "Versöhnungsgesetzes".

"Mir kann keiner den Sinn und Zweck eines Versöhnungsgesetzes erklären", sagt Zierer. "Wer soll mit wem versöhnt werden? Es sind keine gesetzlichen Vorgaben drin, die die Allgemeinheit mitnimmt bei diesem Thema."

Söder erwartet klare Mehrheit

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechnet trotz kritischer Stimmen innerhalb seiner Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern mit einer deutlichen Mehrheit bei der Abstimmung. Man dürfe nicht nur die Bedenken sehen, sondern müsse auch die Chancen betonten, meint Söder.

Das es noch Skepsis gebe, sei doch ganz normal, betont er. "Vor allem weil einige noch nicht sicher sind, wie wirkt das in der Umsetzung." Man werde aber beweisen - nicht nur mit neuen Stellen, sondern insbesondere auch durch finanzielle Unterstützung -, dass die kleinen Höfe und Familienbetriebe ungeachtet des Artenschutz-Pakets erhalten bleiben.

Kritik der Bauern

Auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) ist optimistisch. Zwar weiß sie um die Kritik draußen auf dem Land. Doch Kaniber hofft, dass die Bauern zunächst mal abwarten werden, wie das neue Gesetz wirkt. Schließlich soll dieses in einem Jahr nochmal auf den Prüfstand:

"Ich habe acht Regionalkonferenzen in ganz Bayern hinter mir, ich habe Abertausende von Bauern getroffen. Und natürlich ist es so, dass man hier dieses Begehren auch erklären muss. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Bauernschaft schon auch sagt: Jetzt geben wir denen Zeit. Die Politik soll es jetzt auch richten." Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU)

Unruhe in der Fraktion

Dass die Zeit die Wunden heilt, darauf hofft Eric Beißwenger. Denn im Moment sieht auch der CSU-Agrarexperte aus dem Allgäu, dass die "Versöhnungsbotschaft" noch nicht zu den Bauern durchgedrungen ist. Einerseits sei vieles, was man an weiterführenden Maßnahmen aufgenommen habe, bei den Betroffenen noch nicht angekommen. Andererseits sei Artenschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher genüge das alles noch nicht: "Wir werden weiter daran arbeiten müssen."

Das erwartet auch Angelika Schorer. Die CSU-Agrarpolitikerin berichtet von frustrierten Bauern - und das habe auch Einfluss auf die Stimmung in der Fraktion: "Viele leisten ja alles schon, was man jetzt fordert. Dass man dafür keine Anerkennung bekommt, das tut natürlich weh. Und das tragen wir auch in die Fraktion."

Den Praxistest abwarten

Martin Schöffel (CSU), der stellvertretende Vorsitzende des Agrarausschusses, wird dem Artenschutz-Paket zustimmen. Er will anschließend aber genau hinsehen, ob das Gesetz den Praxistest besteht: "Ich stimme dem Volksbegehren deswegen zu, weil ich sage: Wer es ablehnt, will ja einen Volksentscheid - und das hätte sicherlich für die Bauern auch nichts gebracht. Das Wichtigste ist, dass wir das weiter evaluieren."

CSU Fraktionschef Thomas Kreuzer sieht insgesamt aber eine große Geschlossenheit. Allerdings müsse man aufpassen, dass die Landwirte nicht zu sehr belastet werden, mahnt er. Das gelte auch für den Klimaschutz: "Man muss sehr bei der Bilanz aufpassen, dass man nicht immer nur sieht, welche Treibhausgase oder wie viel CO2 kommt von der Landwirtschaft." Vielmehr müsse man sich auch fragen, "wie viel CO2 ist vorher im Grünland durch wachsendes Grases gebunden worden".

Nächste Herausforderung: Klimaschutz

Ministerpräsident Söder will darum "erklären" und "mitnehmen" - und denkt dabei vermutlich auch an die eigene Fraktion. Denn nach dem Artenschutzgesetz geht es gleich weiter mit Maßnahmen für mehr Klimaschutz, die manchen Abgeordneten ebenfalls Bauchschmerzen bereiten.

Schon jetzt sagt Fraktionschef Kreuzer: Nötig sei ein maßvoller Klimaschutz. Anfang September will der CSU-Vorstand den Kurs festlegen und wohl auch die Eckpunkte für ein bayerisches Klimaschutzgesetz erarbeiten.