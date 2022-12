Artenschutz fängt im Boden an

Eine Hand voll Erde, und Roswitha Walter kommt ins Erzählen. Sie ist Biologin und Regenwurmforscherin. Eine von ganz wenigen in Deutschland. Regenwürmer sind gute Zeigerorganismen, sagt die Biologin. Sie zeigen an, dass der Boden lebt, dass sich da was tut, dass eine "biologische Aktivität" vorhanden ist, und das sei gut für die Bodenfruchtbarkeit.