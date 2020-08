Artenschutz: Elf Habichtskäuze in bayerische Wälder ausgewildert

Vermutlich wurde der letzte Habichtskauz bereits 1926 im Böhmerwald erschossen und galt in Deutschland seit etwa 100 Jahren als ausgestorben. Der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) hat 2017 ein Projekt gestartet, um der seltenen Eulenart wieder eine Zukunft in freier Wildbahn zu geben. Dieses Jahr konnten elf junge Habichtskäuze - so viele wie noch nie - in die Freiheit nordostbayerischer Wälder entlassen werden: in den oberpfälzischen Steinwald, in den Hessenreuther Wald und ins Fichtelgebirge.

Nachzuchten auch aus Nürnberg und Lohberg

Die jungen Vögel stammen aus Nachzuchten verschiedener zoologischer Gärten und Tierparks. "Erstmals dabei waren auch zwei Zoos aus Frankreich, der Tiergarten Nürnberg und der Bayernwald-Tierpark Lohberg", teilt der Verein mit Sitz in Erbendorf, Kreis Tirschenreuth, mit. Zwei der Jungtiere stammen aus Nürnberg, eines aus Lohberg.

Vier Wochen Eingewöhnung

Die Habichtskäuze konnten sich vier Wochen lang in Volieren an die neue Umgebung gewöhnen. Dann wurden sie freigelassen. "Noch etwas scheu, aber mit kräftigen Flügelschlägen eroberten sich die rund 100 Tage alten Eulen, sieben Weibchen und vier Männchen, die freie Natur", teilte VLAB-Vorsitzender Johannes Bradtka mit.

Der Habichtskauz ist der größte und zugleich einer der seltensten Käuze in Mitteleuropa. Er ist etwa 60 Zentimeter groß, hat eine Spannweite von 125 Zentimetern und kann mehr als 20 Jahre alt werden.

Gute Lebensbedingungen in Nordostbayern

In Nordostbayern finden die Vögel Bradtka zufolge geeignete Bedingungen. Die Region sei dünn besiedelt, das raue Klima mache den Käuzen nichts aus und es gebe genügend Beutetiere - vor allem Mäuse. Für das auf zehn Jahre angelegte Projekt wurden zahlreiche Nistkästen aufgehängt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts bereits 29 Habichtskäuze ausgewildert. Die Kosten liegen bei jährlich etwa 100.000 Euro. Gefördert wird die Wiederansiedlung unter anderem von der Heinz-Sielmann-Stiftung.

Der Landschaftspflege- und Artenschutzverein hofft, in einigen Jahren auf eine stabile Population an Habichtskäuzen in Nordostbayern.

Planung von Minisendern für die Tiere

Im kommenden Jahr soll GPS/GSM-Telemetrie eingesetzt werden. Dabei werden die Tiere mit einem Minisender ausgestattet, der regelmäßig Signale an eine Basistation sendet. Wie die Projektleiterin Michaela Domeyer erläutert, soll die Telemetrie unter anderem dabei helfen, Balzplätze aufzufinden, Bruterfolge zu ermitteln, Nistkastenstandorte zu optimieren und die Wege der ausgewilderten Tiere besser nachverfolgen zu können.

