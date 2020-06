Artenschutz: Bedrohte Tiere in Coburg und Bayreuth entdeckt

Zwei Jahre lang hatten Experten in drei bayerischen Parks nach schützenswerten Biotopen gesucht. Dabei beobachteten sie eine Fülle an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Auch in Oberfranken nahmen die Wissenschaftler vom Aussterben bedrohte Arten auf ihre Liste auf.

Seltene Käfer- und Pilzarten in Coburg und Bayreuth

Während in der Eremitage in Bayreuth unter anderem der Schwarzkäfer entdeckt wurde, hat sich die Rosenau in Coburg als Hotspot für Wiesenpilze entpuppt. Die Parkanlage, in der eine bekannte Trauerschwanfamilie zuletzt Nachwuchs bekommen hat, sei aufgrund der Vielzahl seltener und gefährdeter Wiesenpilze ein Standort von nationaler Bedeutung, erklärte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Von 18 dort nachgewiesenen Wiesenpilzarten würden 16 auf der Roten Liste stehen, darunter auch die Schönleuchtende Wiesenkeule.

Artenschutzprojekt: Fortsetzung auch im Landkreis Bamberg

Das Artenschutzprojekt wurde nun vorerst abgeschlossen, eine Fortsetzung ist aber bereits in Planung: In den Parks von Schloss Schönbusch bei Aschaffenburg, Schloss Linderhof in Ettal (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) und Schloss Seehof bei Memmelsdorf (Lkr. Bamberg) soll es fortgesetzt werden.