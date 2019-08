Artenschutz als Verkaufsschlager: Blühwiesen in Niederbayern

Am 13. Februar dieses Jahres endete die Eintragungsfrist für das Volksbegehren "Artenvielfalt und Naturschönheit", besser bekannt unter dem Slogan "Rettet die Bienen". Es war ein großer Erfolg für die Initiatoren: Mehr als 1,7 Millionen Bayern trugen sich in die Listen ein, 18 Prozent aller Wahlberechtigten. Aber es gab auch Kritiker. Vor allem Bauern sahen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, als vermeintlich Alleinschuldige am Insektensterben und dem Rückgang der Artenvielfalt. Ein Landwirt in Niederbayern wollte das so nicht stehen lassen. Er startete noch in der gleichen Woche ein ungewöhnliches Projekt.

Blumenwiese stückweise zu pachten

"Gibt es 100 Menschen, die die Bienen wirklich retten wollen?" - Mit diesem Satz hat alles angefangen. Am 17. Februar hat der Landwirt Franz Lehner aus Rain im Kreis Straubing-Bogen diese Frage Facebook veröffentlicht. Sein Angebot: Wer den Bienen helfen will, kann bei ihm ein Stück Blumenwiese pachten, eine Bienenweide: Für 50 Euro im Jahr gibt es 100 Quadratmeter Blühwiese. Das Ganze war als Test angelegt und auch ein bisschen hinterlistig, räumt Lehner ein:

"Jetzt halten wir der Gesellschaft mal einen Spiegel vor. Um das geht es mir auch nach dem Volksbegehren. Viele haben sich zurückgelehnt und haben gesagt. Jetzt hab‘ ich die Bienen gerettet. Aber mit einer Unterschrift kann man die Bienen und die Artenvielfalt nicht retten." Landwirt Franz Lehner

200 Blühpaten innerhalb von wenigen Tagen

Was dann passierte, damit hatte Bauer Lehner wirklich nicht gerechnet: Erst kam die Lokalpresse, dann der Bayerische Rundfunk und innerhalb weniger Tage hatten sich 200 Blühpaten gemeldet. Privatleute, Firmen, Schulklassen, Stamtische, Kindergartengrupppen - alle wollten Blühpate werden.

"Ich hab Leute aus Hamburg, aus Berlin, aus Essen. Der weiteste kommt aus Oldenburg. Der hat seinen Urlaub extra her verlegt, damit er das Projekt besuchen kann." Landwirt Franz Lehner

Blühwiese wurde doppelt so groß wie geplant

Auf 21.000 Quadratmetern hat Landwirt Franz Lehner schließlich eine blühende Wiese angepflanzt – eine doppelt so große Fläche wie ursprünglich geplant. Zudem hat er hat viel Zeit und Mühe investiert, um seinen Blühpaten größtmögliche Transparenz zu bieten. Eine Schautafel steht am Rand der Wiese. Hier kann sich jeder Pate an sein eigenes Stückchen Wiese navigieren lassen. Die Parzellen sind alle einzeln nummeriert: Von eins bis 231. Außerdem sind alle Blühparten namentlich erwähnt, sofern sie das gewollt haben, erzählt der Landwirt.

Honig von der "eigenen Wiese"

Die Paten konnten sich bis vor wenigen Tagen auch noch ein besonderes Andenken an ihre Bienenwiese sichern: Erwin Stahl, ein Hobby-Imker aus dem Nachbarort, hat auf Lehners Blühwiese zwei Bienenstöcke aufgestellt. Der Honig war ein Verkaufsschlager. Imker Stahl hofft, dass solche Initiativen wie die Blühwiese von Bauer Lehner Schule machen.

Imker Stahl: "Alle müssten mitmachen"

Es sollen nicht nur die Landwirte was machen, sagt Imker Stahl. Jeder könne was machen - in seinem Hausgarten oder durch solche Aktionen, wie Franz Lehner das mache. Tatsächlich haben im Frühjahr auch andere Landwirte in der Region versucht Blühwiesen und Patenschaften nach Lehners Vorbild zu realisieren. Erfolg hatten nur wenige, sagt Bauer Lehner. "Ich hab da Rückmeldung von vielen Landwirten, die das genauso angeboten hatten und eben nicht das mediale Interesse hatten. Die hatten dann mal fünf oder zehn Interessenten. Und haben es auf Grund der geringen Nachfrage dann auch nicht umgesetzt."

Nachfrage-Rückgang wenige Wochen nach Volksbegehren

Auch bei ihm sei die Nachfrage nach den Blühpatenschaften schon wenige Wochen nach dem "Rettet die Bienen"-Volksbegehren massiv zurückgegangen, sagt Lehner. Deswegen kann er sich einen letzten Seitenhieb auch nicht verkneifen:

"Ich hab nachgerechnet. Wenn jeder der unterschieben hat, eine solche Parzelle übernommen hätte, dann hätten wir in Bayern eine Flüche von 17.000 Hektar. Das wäre dann schon sichtbarer wie meine einzelne Fläche hier in Niederbayern." Landwirt Franz Lehner