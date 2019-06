Der Falter ist spezialisiert auf nur wenige Futterpflanzen. Die Raupen ernähren sich fast ausschließlich von Teufelsabbiss. Seine Ortstreue und Bindung an spezielle Pflanzen zur Eiablage sind der Grund, warum der Schmetterling vielerorts durch den Verlust seiner Futterpflanzen und Lebensräume bedroht ist. In der Rhön findet man den Goldenen Scheckenfalter im Roten Moor und in verschiedenen nährstoffarmen Feuchtwiesen.