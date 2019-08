Artenhilfsprogramm für bedrohte Fische in der Loisach

Während die Bienen in Bayern ganz hoch im Kurs stehen – und der Landtag jetzt ein umfangreiches Programm für den Artenschutz verabschiedet hat, machen sich auch Angler und Fischer Sorgen um den Bestand vieler Fischarten.

Die Äsche ist eine davon. Fischereivereine helfen mit, die Population wieder zu erhöhen. Mit speziellen Programmen versuchen die Fischer, bedrohte Arten zu vermehren.

Über 30 Fischarten in Bayern auf der roten Liste

Stefan Kirner sorgt sich um die Fische in der Loisach südlich von Penzberg. Über 30 Arten stehen in Bayern auf der roten Liste. Als Gewässerwart des Fischereivereins will er etwas gegen den Schwund tun:

"Hier im Fluss sehen wir jetzt ganz klar den Rückgang der Äsche. Dann haben wir den Rückgang der Nasen – das ist ein Wanderfisch, der in großer Zahl da war. Der Huchen wird oft erwähnt, da werden auch sehr stark Maßnahmen ergriffen, dass er sich wieder etabliert. Und die Bachforelle ist leider ein Thema, dass sehr schmerzt, weil wir hier nahezu keine Bachforellen mehr in der Loisach vorfinden." Stefan Kirner, Fischereiverein Penzberg.

Artenhilfsprogramm soll Bestand sichern

Hilfe kommt über das Artenhilfsprogramm des Landesfischereiverbandes Bayern. 1.000 Äschen bringt ein Fischwirt aus der Fischzucht Mauka in Massenhausen bei Freising mit dem Pickup. Der mittelständische Unternehmer Stefan Kirner und seine Angler-Kollegen müssen die Einjährigen jetzt in großen Bottichen mit frischem Wasser in die Loisach tragen.

2.000 Euro kostet den Fischereiverein Penzberg diese Aktion. Das Überleben der jungen Äschen in freier Natur wird von vielen Seiten bedroht, sagt Andreas Warnicke, einer der Aktiven im Verein.

"Man geht jetzt davon aus, wenn der Kormoran kommt und der Gänsesäger, da bleiben vielleicht zehn Prozent übrig." Andreas Warnicke, Fischereiverein Penzberg

Angler hoffen, dass sich die bedrohten Arten wieder selbst vermehren

Natürlich stehen hier zwei Interessen gegenüber. Die Äschen aussetzen, um sie später wieder zu angeln – und auf der anderen Seite der Natur etwas zurückzugeben. Auch Mitglied Andreas Erdinger packt mit an:

„Es ist Erholung, es ist Freizeit, man tut was für die Natur. Sieht man jetzt auch an dem Beispiel. Es ist ja nicht so, dass man immer nur was rausnimmt, man tut wahnsinnig viel für’s Gewässer.“ Andreas Erdinger, Fischereiverein Penzberg

In den nächsten Wochen kommen noch andere Fischarten dran. Dann wollen die Penzberger Angler der Natur noch einmal nachhelfen. Immer in der Hoffnung, dass die bedrohten Arten sich irgendwann wieder ausreichend selbst vermehren.