Artenatlas für Laien: Artenvielfalt im Bayerischen Wald erfassen

Auf rund 6.000 Quadratkilometern breitet sich der Bayerische Wald zwischen Donau, Böhmerwald und der österreichischen Landesgrenze aus. Umgeben von endlosen Wäldern, eingebettet in Berge und Kuppen, dazwischen kleine Bergseen - das ist die größte Waldlandschaft Mitteleuropas. Der Bayerische Wald ist der einzige Urwald Deutschlands mit unberührten Pflanzen- und seltenen Tierarten.

Nationalparkforscher untersuchen Artenvielfalt im Bayerischen Wald

Rund elf Meter hoch unter dem Falkenstein liegt der Ruckowitzschachten - eine über 400 Jahre alte Viehweide, umgeben von Wald, rund 20 Hektar groß. Hier erforschen deutsche und tschechische Wissenschaftler jetzt bei einem Projekt im Nationalpark die "Flora des Böhmerwaldes".

Ästige Mondraute - Seltene Arten schützen

Es geht dabei auch um einen seltenen Fund: die Ästige Mondraute. Diese Farnart steht als stark gefährdet auf der Roten Liste und Deutschland besitzt eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser Pflanzenart.

In ganz Bayern gibt es nur mehr wenige Standorte der Ästigen Mondraute, zwei davon liegen im Nationalpark Bayerischer Wald, und zwar auf dem Ruckowitzschachten und der Rachelwiese. Im Juli ist ein dritter Standort dazugekommen auf dem Hochschachten, wie es in einer Mitteilung vom Nationalpark von Juli heißt. "Diese Pflanzenart ist im Nationalpark ein überaus wichtiges Schutzgut", so Christoph Heibl, Botaniker im Nationalpark.