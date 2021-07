"Art goes Underground": Bodypainting in Nürnberger Felsengängen

Tief unter der Nürnberger Altstadt in den historischen Felsengängen startet die Künstlerin Andrea Stern heute ihre Bodypainting-Aktion "Art goes Underground". Wie die Künstlerin bekannt gab, will sie damit die bunten und farbenfrohen Facetten des Lebens zeigen.

Übertragung der Kunstaktion im Internet

An 13 Tagen arbeitet sie mit ein bis zwei Modellen an verschiedenen Locations. Da Live-Publikum coronabedingt nicht möglich ist, wird das Projekt im Internet gestreamt. Jeweils am Montag, Mittwoch und Samstag um 12.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18.30 Uhr können sich Zuschauerinnen und Zuschauer zuschalten. Die Aktion wird zum Teil von Musikern begleitet. So möchte die Künstlerin auf ihre schwierige Situation als Selbständige in der Pandemie hinweisen. "Wenn ich meine Kunst nicht durchführen kann, dann gehe ich eben mit meiner Kunst in den Untergrund, um dort zu überleben", meint Künstlerin Stern. Die Aktion geht bis einschließlich 23. August.

Menschen in Tiere verwandelt

Bekannt wurde Andrea Stern mit ihrem Projekt im Nürnberger Tiergarten, bei dem sie Menschen durch Bodypainting in Tiere verwandelte. 2019 arbeitete sie ihre Modelle in die Szenerie der Nürnberger Sehenswürdigkeiten und Museen ein.