Aronia-Beeren: Superfood aus der Oberpfalz

Dunkelblau und prall hängen sie an den hüfthohen Sträuchern. Die Aronia-Beeren. Auf den Feldern in Mitterteich stehen insgesamt 2.000 Pflanzen. Vor zwei Jahren haben sie Peter und Hedwig Jacobey gesetzt. Und damit die erste Aronia-Plantage in der Oberpfalz angelegt.