Arnstorf will eine Generation von Nichtschwimmern verhindern

Normalerweise können viele Kinder bereits schwimmen, wenn sie in die Schule kommen. In diesem Jahr ist das anders, wie auch eine Lehrerin an der Arnstorfer Grundschule im Landkreis Rottal-Inn nun feststellen musste. Bei zwei Schulklassen können insgesamt 37 Kinder nicht schwimmen, also die große Mehrheit. Um das aufzufangen, hat die Lehrerin sich Hilfe gesucht.

Bademeister unterstützt Grundschulen beim Schwimmunterricht

Der Bademeister des Arnstorfer Freibads, Josef Zitzelsberger, unterstützt nun in seinem Bad den wöchentlichen Schwimmunterricht der Schule. "Gerade auch mit Blick auf die Sommerferien ist es wichtig, dass die Kinder sich über Wasser halten können", sagt er. Eltern könnten so beruhigter mit den Kleinen an den See oder ans Meer fahren. "Und für mich ist es auch von Vorteil, wenn die Kinder ins Bad kommen und schwimmen können."

Intensiv- und Wochenendschwimmkurse in Niederbayern

Neben der Arnstorfer Schule hat der Bademeister noch zwei weiteren Grundschulen Unterstützung beim Schwimmunterricht angeboten. Auch im restlichen Niederbayern gibt es Sonderangebote bei den Schwimmkursen für Kinder: etwa Intensiv- oder Wochenendkurse, zum Beispiel von der Wasserwacht Bayern. "Wir werden trotzdem nicht allen Kindern, die schwimmen lernen wollen, einen Kurs anbieten können", sagt Andreas Schwarz von der Wasserwacht Arnstorf. Obwohl die Kinder schwimmen besser mit einem Lehrer lernen, können Eltern etwas tun, so Schwarz.

Eltern können selbst tätig werden

"Wassergewöhnungsspiele, also mal den Kopf unter Wasser tauchen, ins Wasser hineinpusten: All das hilft, dass die Kinder später schneller schwimmen lernen", sagt Andreas Schwarz. Wer es sich zutraue, könne natürlich im Sommerurlaub den eigenen Kindern schwimmen beibringen. Die perfekte Schwimm-Technik hält er für nachrangig. Diese könne auch noch später erlernt werden. "Hauptsache, die Kinder können sich über Wasser halten." Tipps finden Eltern auf der Website und über den Youtube-Kanal der Wasserwacht Bayern und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).