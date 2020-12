vor etwa einer Stunde

Arnstorf: 25-Jähriger prallt mit Auto gegen Hauswand

Aufgrund von Glatteis ist es in Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein 25-Jähriger krachte in eine Hauswand, wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.