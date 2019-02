Armut in Augsburg: Mehr Freiheit statt Förderitis

Augsburg gilt in Bayern als am stärksten von Armut betroffen. Eher praktisch als protzig präsentiert sich auch die Innenstadt. "Eine Edelmeile, das haben wir hier nicht", sagt Sozialreferent Stefan Kiefer, SPD, bei einem Rundgang. Doch Sorgen machen dem 3. Bürgermeister ganz andere Dinge.

Überdurchschnittliche Armutsquote in Augsburg

Im Sozialbericht, einem dicken Buch mit grünem Pappeinband, steht schwarz auf weiß, wo es hakt in der Stadt.

"Wir haben eine in Bayern überdurchschnittliche Armutsquote." Stefan Kiefer, Sozialreferent in Augsburg

Viele hätten am Fließband gearbeitet oder in der Textilindustrie und dabei nicht immer gut verdient. Die Folge seien niedrige Renten.

Die Forderung von Arbeitsminister Hubertus Heil nach einer Grundrente findet Kiefer, deshalb gut.

"Ich glaube, das fördert die Gerechtigkeit und das brauchen wir auch, sonst rutschen uns viele, viele Menschen im Alter in die Sozialhilfe." Stefan Kiefer

Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt nimmt zu

Die Armut ist nicht immer offen zu sehen, aber man spürt, dass es für viele Leute schwieriger wird in der Stadt, vor allem auf dem Wohnungsmarkt. Das zeigt sich exemplarisch an der Augsburger Fuggerei. Die Anfragen an die weltberühmte Sozialsiedlung seien sprunghaft gestiegen, sagt Astrid Gabler von den Fuggerschen Stiftungen. Sie führt das auch auf den steigenden Wohnungsdruck aus München zurück.

"Also bei uns stranden viele Leute mehr an, die sagen, die Wohnung wird saniert, danach kann ich es mir nicht mehr leisten. Die Anfragen haben sich verdoppelt." Astrid Gabler, Sprecherin der Fuggerei Augsburg

Und die Warteliste sei entsprechend lang. Astrid Gabler glaubt, wahrscheinlich sei das Problem nur durch mehr sozialen Wohnungsbau zu lösen.

Stadt wünscht sich mehr Freiraum für eigene Projekte

Doch Förderprogramme allein sind selten heilsbringend, meint Sozialreferent Stefan Kiefer. Oft nämlich sei der bürokratische Aufwand größer als der Nutzen. Die Kommune müsse dann Personal beschaffen, einen Eigenanteil leisten, die Projekte aufwändig dokumentieren. Manchmal sei es besser, von der "Projekteritis" die Finger zu lassen.

"Da gibt es ganz einfache die Dinge, wo wir einfach mehr Freiraum bräuchten." Stefan Kiefer, Sozialreferent Augsburg

Stefan Kiefer plädiert dafür, einen zweiten, betreuten Arbeitsmarkt zu schaffen für Leute, die mehr Unterstützung brauchen, und den Akteuren vor Ort mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsmöglichkeit in die Hand zu geben. In den Städten, in den Kommunen könnte seiner Meinung nach schon mit kleinen Budgets und bewährten Konzepten viel bewegt werden,

"Wir bräuchten Wohnheime für Azubis gerade in großen Städten, das sind Dinge, da brennt es uns unter den Nägeln, das sind Dinge, die die Menschen brauchen." Stefan Kiefer

Forderungen aus seiner eigenen Partei, die Hartz-IV-Gesetzgebung abzuschaffen, weist der Augsburger SPD-Mann Kiefer dagegen klar zurück. "Dazu stehe ich auch", sagt Kiefer.