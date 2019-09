Armbrust-Fall von Passau: Ermittler gehen von Selbstmord aus

Es war das zweite Wochenende im Mai diesen Jahres, als zuerst drei Leichen in einer Passauer Ferienpension und später zwei weitere in einer Wohnung im niedersächsischen Wittingen gefunden wurden. Die drei Toten in Passau hatten Pfeile in ihren Körpern, abgefeuert aus einer Armbrust. Die beiden toten Frauen in Wittingen wiesen keine äußerlichen Verletzungen auf.

Am Freitag nun bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft in Hildesheim, dass die beiden Frauen ebenfalls Selbstmord begangen hatten. Dies folge "aus dem im Blut der Verstorbenen aufgefundenen Medikamentencocktail sowie nicht vorhandener äußerer Spuren von Gewalteinwirkung".

Tötung auf Verlangen in Passau

In ihrem Abschlussbericht gingen die Ermittler in Passau bereits Mitte August davon aus, dass die drei Toten aus der Pension ebenfalls Selbstmord begangen hatten. Zwei der drei Leichen, ein 53-Jähriger und eine 33-Jährige, waren auf dem Bett liegend gefunden worden. Sie hatten sich dem Bericht zu Folge zuerst selbst K.o.-Tropfen betäubt und waren daraufhin handlungsunfähig. Die Polizei geht davon aus, dass sie der Tötung zustimmten. Entsprechend wird die Tat als Tötung auf Verlangen oder Suizid gewertet. Alle fünf Personen sollen Mitglieder einer Sekte mit dem Namen "Welterneuerer und Welterschaffer" gewesen sein.