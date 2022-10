Arm im "reichen" Erlangen: Run auf Secondhand-Laden

Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zum Leben hat, gilt nach der EU-Definition als armutsgefährdet beziehungsweise einkommensarm. Dieses "Armutsrisiko" betrifft fast ein Sechstel der Bevölkerung. Rund ein Fünftel gilt als von "Armut oder sozialer Ausgrenzung" betroffen. So definiert die Diakonie Deutschland Armut.

Ein wichtiges Indiz, wie es den Menschen in Bayern finanziell geht, ist die "Armutsgefährdung", schreibt Bayerns größter Sozialverband, VdK. Weiter: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich Armutsgefährdungszahlen. Demnach hat Bayern 2019 eine Armutsgefährdungsquote von 14,7 Prozent. Durch Inflation und steigende Nebenkosten steigt das Risiko. Das wird bereits jetzt spürbar, zum Beispiel in den Gebraucht- und Sozialkaufhäusern der Wohlfahrtsverbände, so auch in Erlangen.

Erlanger Gebrauchtwarenladen: Günstig einkaufen in der "Fundgrube"

Dort befindet sich Layla Uslu auf ihrem beinahe wöchentlichen Streifzug durch die "Fundgrube" – dem Secondhand-Laden der Diakonie Erlangen im Stadtteil Bruck. Ihre vier Kinder – sechs, acht, 13 und 15 Jahre alt – brauchen immer etwas zum Anziehen. Das Geld ist knapp. Ihr Mann ist nach einem Arbeitsunfall seit einem halben Jahr zuhause. "In normalen Geschäften kann man nur eine Sache kaufen. Und das ist teuer", erzählt die vierfache Mutter. "Also, wenn ich einen Pullover haben will, dann kostet der fast 30 Euro. Hier kann man für 30 Euro mehrere Sachen zum Anziehen kaufen."

Secondhand und trotzdem schön

Monika Köhler von der Diakonie Erlangen ist hier die Herrin über den Warenbestand. Sauber müssen die Kleidungsstücke sein, nicht beschädigt. Und, wenn es geht, auch chic. "Wir haben auch Sachen, die wir früher immer gleich weitergeben haben, Sachen, die hier nicht in den Laden sollen, weil sie nicht mehr schön sind", berichtet Monika Köhler. "Wir gehen davon aus, hier sollen nur schöne Sachen in den Regalen liegen."

Sammeln für den Notfall

In einem 100-Quadratmeter-Raum hinter der "Fundgrube" sortieren die Mitarbeiterinnen fleckige, zerrissene Kleidung aus. Die geht an einen Verwerter, der daraus unter anderem Putzlappen für die Industrie macht. Allerdings: Inzwischen werden auch Kleiderspenden für die Direktabgabe an Bedürftige zurückgehalten, die früher in den Reißwolf gewandert wären. Monika Köhler: "Wir sammeln jetzt auch Sachen, damit wir Leute ganz schnell vielleicht erst mal mit Decken, mit Schlafsäcken und mit Kleidung unterstützen können, die wir sonst normalerweise nicht weitergegeben hätten. Ich denke, das wird kommen."

Mehr Kunden in Erlanger Gebrauchtwarenladen

Schon jetzt merken die vier hauptamtlichen und die ehrenamtlichen Kräfte im Gebrauchtwarenladen "Fundgrube", dass mehr Kunden kommen. Täglich – so schätzen sie – versorgen sie derzeit etwa 60 Menschen mit Kleidung. Schon jetzt haben sie hier die Öffnungszeiten verlängert. Und das im verhältnismäßig reichen Erlangen.

Kleidung als Status-Symbol: Armut fällt auf

"Was in Erlangen auffällt ist, dass die Menschen, die arm sind, mehr auffallen", sorgt sich Monika Köhler. "Zum Beispiel in den Schulen. Wir versuchen dann, den Kindern auch mal eine Esprit-Jacke, eine Boss-Hose oder so zur Seite zu legen. Weil, die mit ihrer Bekleidung auffallen. Und das ist natürlich auch ein Status in den Schulen. Was habe ich für Kleidung, was habe ich für einen Rucksack, Schulrucksack? Und da versuchen wir zu unterstützen und sagen: 'Da haben wir ein gutes Teil, nimm das mit! Dann fällt dein Kind nicht gleich auf in der Klasse!'"

VdK: Spaltung der Gesellschaft wird tiefer

Die Spaltung der Gesellschaft geht weiter, befürchtet Bayerns größter Sozialverband, VdK. Inflation, Explosion der Nebenkosten, unsichtbare Armut. Es drohe ein Dreieck der Ausweglosigkeit.

VdK-Präsidentin Verena Bentele im BR-Interview: "Bei uns im VdK schrillen schon die Alarmglocken. Deswegen fordern wir schnelle politische Lösungen. Zum Beispiel, dass ein Gaspreisdeckel erst im Frühling kommen soll, ist deutlich zu spät. Jetzt gibt es ja schon Signale aus der Bundesregierung, dass das früher kommen soll. Aber mir reicht ein Signal natürlich nicht. Wir brauchen jetzt dringend eine Lösung. Und unsere Forderung dazu ist eben, dass es ein bezahlbares Kontingent für Gas und Strom für jeden Haushalt gibt. Damit die Menschen in Bayern planen können und nicht den harten Winter vor sich haben und das böse Erwachen, wenn die Strom- und Gasrechnungen kommen."

Bis sich die Politik bewegt – so lange kann Layla Uslu nicht warten. Ihre vier Kinder brauchen jetzt Kleidung für den Winter. So wird sie weiterhin eine Kundin der "Fundgrube" bleiben.