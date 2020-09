Areal um Nürnberger Lorenzkirche wird zur grünen Oase

"Lorenz grün – mitten in der Stadt" heißt die Aktion, die den Platz vor der Nürnberger Lorenzkirche in einen kleinen Park verwandelt. Wie der Verein Grünclusiv e.V. mitteilte, verwandeln dessen Mitglieder, zum Beispiel Landschaftsarchitekten, das Areal um St. Lorenz für zwölf Tage in eine grüne Oase.

Parkähnliche Atmosphäre in der Innenstadt

Rasenflächen, Sträucher und Bänke solle eine parkähnliche Atmosphäre für die Nürnbergerinnen und Nürnberger mitten in der City schaffen. So werden große Bäume in den Betrieb der städtischen Marktstände integriert.

Kunstaktionen mit Bürgerbeteiligung

Zudem gibt es eine "grüne Bühne", auf der täglich um 16 Uhr wechselnde Künstler auftreten. Auch Passanten können auf das Programm Einfluss nehmen: Sie können ihre Gedanken an einen Wunschbaum hängen, die anschließend von den Künstlern kreativ interpretiert werden. Bis zum 27. September wird die Umwelt- und Kunstaktion voraussichtlich dauern.

Bei der Eröffnung am Vormittag sind unter anderem der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) sowie der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zu Gast.