ARD-Morgenmagazin aus Veitshöchheim: Hahn als EM-Orakel

Regelmäßig zu EM oder WM zeigt das ARD-Morgenmagazin einen verlängerten Sportteil, der nicht aus dem Studio, sondern von einer "Außenstation" übertragen wird. Heuer geht es von der Karnevalshochburg Köln in die Heimat der fränkischen Fernsehfastnacht: Das ARD-Morgenmagazin wird sich in der zweiten und der vierten Woche der EM aus Unterfranken melden, also vom 21. bis 25. Juni und vom 5. bis 9. Juli.

Sieben Live-Schalten pro Tag

Mit dabei ist neben Yared Dibaba auch Peter Großmann. Großmann soll nach Angaben des WDR hauptsächlich für das Sportliche zuständig sein, Dibaba für die fränkische Kultur. Geplant sind sieben Schalten pro Vormittag, die jeweils etwa zehn Minuten dauern sollen. Eine erste Schalte nach Unterfranken hatte das Morgenmagazin bereits am 11. Juni zum EM-Start. Moderator Yared Dibaba berichtete live vom EU-Mittelpunkt Gadheim.

Letzte Gruppen-Spiele und Halbfinale

Insgesamt umfasst das Sendeteam nach Angaben des WDR etwa 20 Personen. Die Verantwortlichen würden regelmäßige Corona-Tests organisieren und auf die Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften Wert legen.

Da das Morgenmagazin abwechselnd eine Woche von der ARD und eine Woche vom ZDF gezeigt wird, wird der WDR in der zweiten und in der vierten EM-Woche senden. In diesen Zeitraum fallen die letzten Gruppen-Spiele und die Halbfinal-Partien.

Hahn oder Henne tippen Ausgang der EM-Spiele

Nach dem großen Erfolg des Kraken "Paul", gibt es auch heuer wieder ein tierisches ARD-EM-Orakel: den "Veitshöchhahn".

Ein Hahn und eine Henne sind aktuell im Rathausinnenhof von Veitshöchheim untergebracht und sollen den Ausgang der einzelnen EM-Spiele vorhersagen. Vor welchem Trog eines der Tiere zuerst pickt, der gewinnt das Spiel, heißt es heute im ARD-Morgenmagazin.

Da sich der "Veitshöchhahn" weder aus dem einen noch aus dem anderen Trog bediente, lautete die Vorhersage des Spiels Russland gegen Dänemark auf "unentschieden".