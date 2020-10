ARD-Krimi aus Passau: Folgt jetzt der Tourismusboom?

Die Dreiflüssestadt Passau kommt heute Abend im Fernsehen groß raus. Die ARD zeigt um 20.15 Uhr den 90-Minuten-Krimi "Freund oder Feind". Der zweite Teil „Die Donau ist tief“ folgt in einer Woche, am 8. Oktober. Kritiker lobten schon im Vorfeld die Filmkulisse Passau in den höchsten Tönen. Doch folgt auf den Primetime-Krimi nun der Tourismus-Boom? Experten hoffen es zumindest.

Spektakuläre Drohnen-Aufnahmen von der Stadt

Stefan Mang ist Tourismusforscher und arbeitet am Centrum für marktorientierte Tourismusforschung der Universität Passau. Er hat den Krimi schon in der ARD-Mediathek gesehen - und ist begeistert von den Aufnahmen. Vor allem von den Bildern von oben: Drohnenkameras brächten die drei Flüsse und die Altstadt mit dem Dom und den kleinen Gassen toll in Szene, so Mang.

"Ich glaube schon, dass solche Bilder beim Fernsehzuschauer ankommen. Das belegen auch wissenschaftliche Studien. Es ist auch belegt, dass Urlaubsentscheidungen an genau solche TV-Erlebnisse geknüpft werden. Reisende treffen Entscheidungen, weil sie tolle Landschafts- und Stadtaufnahmen gesehen haben." Stefan Mang, Tourismusforscher

Primetime soll Touristen bringen

Auch wenn der Vergleich etwas hinke: Der Kinofilm "Herr der Ringe" habe den Tourismus in der Filmkulisse Neuseeland um 20 Prozent nach oben schnellen lassen, weiß Stefan Mang. Warum nicht auch ein kleiner Boom für die niederbayerische Stadt?

Werner Lang, dem Wirtschaftsreferenten der Stadt Passau, käme so ein Schub gerade recht: "Wie anderswo auch in Bayern ist der Fremdenverkehr heuer coronabedingt bei den Übernachtungen um über 50 Prozent eingebrochen. Jeder Werbeeffekt, der Besucher nach Passau bringt, ist herzlich willkommen." Lang ist überzeugt, dass ein zweiteiliger jeweils 90 Minuten langer ARD-Krimi zur besten Sendezeit Fernsehzuschauer auf Passau aufmerksam macht.

"Forsthaus Falkenau" zog bereits Tagesurlauber an

Ein Beispiel aus der Vergangenheit zeigt, dass ein solcher Fernsehauftritt Auswirkungen hat: Tagesurlauber hätten schon vor etlichen Jahren zielgerichtet den Weihnachtsmarkt in Passau aufgesucht, weil sie den Förster aus der TV-Serie "Forsthaus Falkenau" über den schönen Christkindlmarkt hätten schlendern sehen. Eine Fernsehproduktion dürfte aber auch Einheimische animieren, ihre Stadt wiederzuentdecken. Man sehe Aufnahmen, die selbst Passauern nicht ganz so geläufig seien.

Keine Angst vor falscher Darstellung Passaus

Angst, dass der Film zu sehr Klischees bedient und Passau übermäßig als Provinz darstellen könnte, haben die Experten nicht. Werner Lang betont: "Das Selbstbewusstsein macht uns aus. Insofern kann man damit leben, dass andere uns als Provinz sehen." Stefan Mang ergänzt, die Bildsprache überzeuge den Seher, dass Passau sehr schön sei. Das rücke eindeutig in den Vordergrund.