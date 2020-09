ARD-Jugendmedientag: Workshops für Schulen auch in Ostbayern

In ganz Deutschland organisiert die ARD am 10. November den Jugendmedientag. Schulen können sich für kostenlose Workshops bewerben, in denen erfahrene Journalisten Einblicke in ihre Arbeit geben. Anmeldungen sind jetzt möglich. Gleich mehrere Workshops des ARD Jugendmedientags werden auch in Niederbayern und der Oberpfalz stattfinden.

ARD-Jugendmedientag in Niederbayern und der Oberpfalz

In Niederbayern können Schülerinnen und Schüler lernen, wie spannende aber auch informative Instagram-Stories entstehen. Ein zweiter Workshop soll den Jugendlichen zeigen, wie Nachrichten recherchiert, geschrieben und in den verschiedenen Ausspielwegen umgesetzt werden.

Nachrichtensprecher für einen Tag

In der Oberpfalz können die Teilnehmer in die Rolle eines Nachrichtensprechers schlüpfen und lernen, wie Meldungen im Radio präsentiert werden. Ein weiterer Workshop zeigt den Schülern, wie sich ein Reporter vor der Kamera fühlt. Hier erfahren sie, wie Liveschalten in den TV-Nachrichten funktionieren.

Anmeldungen bis zum 5. Oktober möglich

Die Workshops am 10. November werden von erfahrenen Journalisten und Reportern betreut, die den teilnehmenden Schülern einen direkten Einblick in ihr Berufsleben geben. Interessierte Schulen und Lehrer können sich mit Klassen oder Projektgruppen ab der 8. Jahrgangsstufe bewerben.

Anmeldungen sind noch bis 5. Oktober möglich. Das Bewerbungsformular ist zu finden unter: www.ard-jugendmedientag.de