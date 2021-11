ARD-Jugendmedientag: Medienkompetenz statt Mathe

Wie erstellt man eine gute Insta-Story? Wie werden Politik-Nachrichten in Berlin gemacht ? Wie kann ich prüfen, ob eine Nachricht seriös oder ganz einfach bullshit ist ? Das sind nur einige Fragen, die Jugendliche professionellen Medienmachern beim dritten ARD-Jugendmedientag am 18. November 2021 stellen können. Beteiligt daran sind alle Landesrundfunkanstalten der ARD. Ihr Ziel: Jungen Menschen Medienkompetentenz und journalistisches Handwerk zu vermitteln.

Medienunterricht von Profi-Journalisten

So lernen Schüler ab der achten Klasse in Webworkshops, mit dem Smartphone professionell Filme zu drehen oder selbst Nachrichten herzustellen - vormittags an ihren Schulen anstelle des normalen Stundenplans. Medienkompetenz statt Mathe also - unter der Anleitung von öffentlich-rechtlichen Journalisten. 434 Klassen mit insgesamt rund 8.000 Schülern haben sich allein in Bayern bereits für die Workshops angemeldet.

Ohne Anmeldung kann jeder ab 8 Uhr bei den Formaten "Let's talk" und "Behind the scenes" dabei sein. Hier kann man einen digitalen Blick in die Arbeit eines ARD-Auslandsstudios oder hinter die Kulissen der Daily Soap "Dahoam is dahoam" werfen. Die Journalisten Vera und Martin erklären den Jugendlichen, wie sie in Berlin Politik-Nachrichten für die Tagesschau' oder die Tagesthemen2 produzieren.

Live-Talks aus dem BR-Studio

Der Bayerische Rundfunk bietet am Jugendmedientag ab 8.30 Uhr live auf YouTube Talks zu den Themen "Wahrheit", "Gerechtigkeit", "Heimat" und "Freiheit". Darin zeigt unter anderem Faktenfuchs Max Gilbert, wie er Falschinformationen auf die Spur kommt, Primamuslima Merve Kayikci stellt ihre verschiedenen Heimaten vor und das Team von @ichbinsophiescholl diskutiert über Meinungsfreiheit damals und heute. Channel-Host Nadine Hadad von der "puls Reportage" gibt den Zusehern die Möglichkeit, die Experten im Studio live im Webtalk zu befragen. All das natürlich kostenlos.

"Für den ARD-Jugendmedientag haben alle Rundfunkanstalten gemeinsam ein hervorragendes Programm auf die Beine gestellt. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist mir ein besonderes Anliegen. Wir als Öffentlich-Rechtliche müssen dazu beitragen, dass die Gesellschaft miteinander im Gespräch bleibt und eine gemeinsame Gesprächsgrundlage behält." BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth

Die Workshops an den Schulen sind bereits ausgebucht. Trotzdem kann noch jeder am ARD-Jugendmedientag teilnehmen: Auf drei ARD-YouTube-Kanälen gibt es ab 8 Uhr und 15 Uhr im Live-Stream spannende Diskussionen und Einblicke in beliebte Programmangebote der ARD. Einfach am ARD-Jugendmedientag auf www.ard.de/jugendmedientag gehen. Dort sind die drei YouTube-Streams direkt verlinkt.