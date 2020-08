ARD-"DonnerstagsKrimi" aus Passau läuft Anfang Oktober

Nachdem sie sich den Zorn eines Berliner Clan-Bosses zugezogen haben, landen eine Ex-Polizistin und ihre vorbestrafte Adoptivtochter im Zeugenschutzprogramm in der bayerischen Barockstadt Passau in Niederbayern. Das ist die Ausgangslage für den neuen "DonnerstagsKrimi" im Ersten.

Im November 2019 endeten die Dreharbeiten für den Krimi in Passau. Eine der letzten Szenen wurde in der Kirche St. Michael aufgenommen. In der Passauer Altstadt sowie an Donau und Inn kam es durch die Dreharbeiten immer wieder zu Verkehrseinschränkungen.

BKA-Spezialistin und vorbestrafte Drogendealerin

In Passau wagen die beiden einen Neuanfang - auch miteinander und unter neuem Namen: Frederike, gespielt von Marie Leuenberger und Mia Bader, verkörpert von Nadja Sabersky. Niemand in Passau weiß von Frederikes Vergangenheit als ehemalige BKA-Spezialistin und der von Mia als vorbestrafte Drogendealerin.

Berliner Duo fühlt sich in Passau fremd

Das Duo aus Berlin fühlt sich im schönen Passau vollkommen fremd. Mia arbeitet als Verkäuferin in einer Bäckerei, ihre Mutter in einer Schmiede. Die Tarnung funktioniert, bis Privatdetektiv Ferdinand Zankl, gespielt von Michael Ostrowski, auf Frederike aufmerksam wird und beginnt, ihre Vergangenheit zu erforschen. Die Frage ist, ob der Österreicher so harmlos ist, wie er sich gibt.

Privatdetektiv unter Mordverdacht

Der Österreicher wird von der Passauer Kripo unter Mordverdacht festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin, eine Tierheimleiterin, getötet zu haben. Er beteuert aber seine Unschuld und bittet die Berliner Ex-Polizistin, undercover den wahren Täter zu ermitteln.

Das Erste zeigt die beiden Krimis aus Passau "Freund oder Feind" und "Die Donau ist tief" am Donnerstag, 1., und 8. Oktober um 20.15 Uhr.