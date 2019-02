Architekturpreis für Ostflügel der Röttinger Burg Brattenstein

Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass der Neubau eine über Jahrzehnte klaffende Wunde oberhalb von Röttingen geschlossen habe. Der Ostflügel der vierseitig geschlossenen Anlage Burg Brattenstein war im Jahr 1971 eingestürzt. Das Gebäude wurde als Produktionsstätte für die Textilindustrie genutzt, das Unglück hatte unter den Näherinnen mehrere Opfer gefordert.

Als Mitte der 1980er-Jahre mit den Frankenfestspielen neues Leben in den Burghof einzog, wurde anstelle des Ostflügels eine provisorische Holzüberdachung für den Zuschauerbereich errichtet. Da dieser nicht mehr sicher war, musste eine neue Konstruktion her. Der nun fertiggestellte Lückenschluss nach dem Entwurf der Architekten Stefan Schlicht und Christoph Lamprecht fügt sich laut Jury respektvoll und doch selbstbewusst in die bestehende Anlage ein. Das Projekt fand großen Rückhalt in der Bevölkerung.

Hintergrund

Die Auszeichnung wird alle drei Jahre von den Bayerischen Architekten und dem Bund Deutscher Architekten in fünf Kategorien vergeben. Der Preis zählt zu den renommierteren Auszeichnungen im Bereich der Architektur.