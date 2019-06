30.06.2019, 13:51 Uhr

Architektouren 2019: Auch in Ostbayern sind Projekte zu sehen

In Niederbayern und der Oberpfalz sind am Wochenende Gebäude geöffnet, in denen sich Architekturinteressierte Neu- und Umbauten, Modernisierungen oder Sanierungen ganz genau anschauen können. Oft stehen auch Architekten zum Gespräch bereit.