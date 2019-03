22.03.2019, 06:56 Uhr

Architektenwettbewerb: Europaweites Interesse an "Little Berlin"

Die Erweiterung des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth stößt auf großes Interesse: Fast 100 Architekturbüros aus ganz Europa wollen an dem Architekten-Wettbewerb zu "Little Berlin" teilnehmen. Das Museum platzt aus allen Nähten.