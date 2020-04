Architekten für Designstudio in Selb gesucht

Ab Juni diesen Jahres können sich Architekturbüros aus ganz Europa für den Ausbau der Fachschule für Produktdesign in Selb bewerben. Dies gab das Landratsamt Wunsiedel bekannt.

Jury wählt aus 20 Architektenbüros

Die 20 besten Büros können Entwürfe einreichen, eine Jury aus Fachplanern und regionalen Vertretern werde voraussichtlich Ende September den Wettbewerbssieger küren. Nach aktuellem Stand soll der Bau im Frühjahr 2022 beginnen. Geplant sei im ersten Schritt ein Neubau, in dem Werkstätten und Ateliers untergebracht werden sollen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Anbau für den Hochschulbetrieb vorgesehen.

Autoindustrie unterstützt Ausbau der Fachschule für Produktdesign

Für die Erweiterung der Fachschule haben die Verantwortlichen über Jahre hinweg hingearbeitet, dabei sei es auch immer wieder zu kritischen Stimmen gekommen, so Landrat Karl Döhler. Er sei erfreut, dass es nun endlich an die langersehnte Umsetzung gehen könne. Die Fachschule für Produktdesign in Selb sei eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für die deutsche Automobilindustrie. Auch die Autobauer hätten die Planung für den Ausbau deshalb unterstützt, heißt es aus dem Landratsamt in Wunsiedel.