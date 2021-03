Archäologen suchen in Euerfeld nach Siedlung aus der Eisenzeit

In Euerfeld, einem Stadtteil des unterfränkischen Dettelbach im Landkreis Kitzingen, wird im Neubaugebiet "Im Mödig" auf 15 neuen Bauplätzen nach weiteren Spuren einer alten Siedlung gesucht. Schon 2016 gab es in dem Baugebiet in Euerfeld archäologische Funde – das Landesamt für Denkmalpflege spricht von Grubenhäusern, Feuerstellen, auch von Grabfunden. Die Objekte stammen aus der Eisenzeit, dem Zeitraum von 750 bis 350 vor Christus.

Bauherren müssen archäologische Untersuchung abwarten

Aufgrund der bisherigen archäologischen Funde ist jeder private Bauherr verpflichtet, vor Beginn der Bautätigkeit einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach Artikel 7 Denkmalschutzgesetz einzuholen, das heißt einer denkmalrechtlichen Grabungserlaubnis zuzustimmen. Was da an Kosten auf die Grundstücksbesitzer zukommt, wird sich in den kommenden zwei Wochen zeigen. Das ist zunächst der zeitliche Korridor für die Befunduntersuchung. Menschliche Überreste werden ausgegraben. Alles andere wird als Bodenfund dokumentiert.