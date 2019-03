Repperndorf: Archäologen bergen 6.500 Jahre altes Skelett

Der Sensationsfund ist ein sogenanntes Hockergrab: Darin wurde das Skelett eines Mannes entdeckt, der nicht älter als 30 Jahre alt wurde. Es dürfte etwa 6.500 Jahre alt sein. Der Tote wurde mit angewinkelten Beinen in West-Ost-Richtung beigesetzt. Das Skelett samt Schädel und Gebiss sind vollständig erhalten. Der Archäologe Dr. Scott Tucker hat dem Skelett den Namen "Fred" gegeben. Am Dienstag soll "Fred" mit dem Boden, in dem er liegt, in einer Holzkiste am Stück abtransportiert werden. Bei der sogenannten Blockbergung wird die Erde rund um das Skelet weggegraben und durch Holzbohlen ersetzt. Am Ende werden Skelett und Erde am Stück herausgehoben.

Genauere Untersuchung in München geplant

"Fred" soll in München in ein anthropologisches Institut genauer untersucht werden. Dort soll auch das Alter bestimmt werden. Der Fund ist ein Beweis, dass sich schon in der Jungsteinzeit im Landkreis Kitzingen Menschen angesiedelt haben. Das Skelett, gehört der Winzergemeinschaft Franken GWF, weil es auf deren Acker gefunden wurde. Wie und wo Fred künftig ausgestellt wird, muss also die GWF entscheiden.

Grundstück wird wegen Neubau archäologisch untersucht

Das Grab wurde auf einem Areal neben dem Firmensitz der Winzergemeinschaft Franken GWF in Repperndorf bei Kitzingen entdeckt. Dort laufen derzeit vorbereitende Maßnahmen zum Neubau einer zentralen Kelterstation. Dabei wird das Grundstück archäologisch untersucht, da es sich im Bereich bekannter Bodendenkmäler befindet. Seit November 2018 wurden insgesamt fast 50 archäologische Funde gemacht, die bis auf das 5. oder 4. Jahrtausend v. Chr. datiert werden können.