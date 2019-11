Archäologen aus ganz Bayern tagen drei Tage lang in Würzburg

Sie suchen, graben und haben Augen fürs Detail: In Würzburg findet von Freitag bis Sonntag die Jahrestagung der Gesellschaft für Archäologie in Bayern statt. Rund 400 Archäologen und Interessierte aus ganz Bayern haben sich angemeldet.

Gut ein Dutzend Vorträge zu Projekten in ganz Bayern

Vortragsthemen sind Ausgrabungsprojekte im gesamten Freistaat: von Linearbandkeramik in der Windsheimer Bucht in Mittelfranken bis zu Friedhöfen der Urnenfelderzeit bei Regensburg. Ein Schwerpunkt dieses Jahr ist die Stadtarchäologie mit Beispielen aus Augsburg, Bamberg, München, Nürnberg oder Würzburg. Laut Andreas Büttner vom Landesamt für Denkmalpflege wollen die Organisatoren auf diesem Weg zeigen, welch spannende Projekte und Funde es in den bayerischen Altstädten gibt.

Archäologische Führung auf der Festung Marienberg

Freitag und Samstag stehen am Tagungsort in der Würzburger Neubaukirche zunächst Fachvorträge an. Die Vorträge sind kostenlos und stehen auch Kurzentschlossenen offen. Ein weiteres Highlight findet am Sonntagvormittag auf der Festung Marienberg statt: Hoch über Würzburg gibt es einen Vortrag zu den dortigen Grabungen. Anschließend beginnt eine Exkursion in die Umgebung, etwa in das frührömische Legionslager Marktbreit, die Kirchenburg Mönchsondheim oder die mittelneolithische Kreisgrabenanlage Hopferstadt. Diese Exkursion ist allerdings bereits ausgebucht.