Arber-Radmarathon: 1.170 Radler strampeln für guten Zweck

Wer für einen guten Zweck in die Pedale treten will, kann sich noch bis Sonntagmittag online anmelden. Seit Samstag läuft der Arber Radmarathon, dessen Anmeldegebühr von 10 Euro der BR-Benefizaktion Sternstunden zugute kommt.

Wegen Corona ist die beliebte Radsport-Veranstaltung mit jährlich tausenden Startern dieses Mal anders als sonst: Alle Teilnehmer fahren für sich. Bislang haben sich 1.170 Personen beim Veloclub Ratisbona angemeldet.

Radln für den guten Zweck

Der Spendentopf steht bei rund 17.000 Euro. Die Veranstalter hoffen, dass am Wochenende nochmal einige dazu kommen. Schluss ist am Sonntagabend, einsteigen kann man noch bis Sonntagmittag mit einer Anmeldung auf der Homepage der Veranstalter.

Die Tagestappen von 60 bis 250 Kilometern kann man auch woanders zurücklegen. Die Strecke, die man radeln möchte, darf man sich in diesem Jahr frei aussuchen.

Teilnehmer in Florida und Griechenland

In Florida radle zum Beispiel jemand mit, so der Veloclub Ratisbona, eine Gruppe mache den Arber-Radmarathon auf der Peloponnes in Griechenland, ein Ehepaar mache am Bodensee eine Drei-Länder-Radtour. Mitglieder des Veloclubs haben sich dagegen ganz klassisch Richtung Arber aufgemacht.