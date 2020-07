Arbeitsplätze der ZF-Mitarbeiter in Schweinfurt bis 2022 sicher

Seit Ende Mai ging unter den Beschäftigten bei ZF in Schweinfurt Unsicherheit und Angst um, denn: Wegen der Coronakrise sollen bis 2025 weltweit 15.000 Stellen gestrichen werden – die Hälfte, also 7.500 davon in Deutschland. Jetzt gab das Unternehmen aber dem BR bekannt: Die Arbeitsplätze in Schweinfurt sind erst einmal sicher.

Bis 2022 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt

Wie der Automobilzulieferer dem BR bestätigte, seien die Arbeitsplätze der rund 9.100 Mitarbeiter sicher, denn: In einem neuen Tarifvertrag wurde festgehalten, dass bis einschließlich 31. Dezember 2022 Festangestellte nicht betriebsbedingt gekündigt werden können. Stellen können trotz der neuerlichen Einigung zwischen Management, Gesamtbetriebsrat und der IG Metall in Deutschland aber trotzdem wegfallen, etwa nach Abfindungen oder Altersteilzeitregelungen.

Schweinfurter Tarifvertrag plus neuer "Tarifvertrag Transformation"

Erst im Dezember letzten Jahres hatte die Schweinfurter ZF Standortleitung mit dem Betriebsrat einen Tarifvertrag unterzeichnet. Darin hieß es, dass alle festangestellten Mitarbeiter in Schweinfurt bis 2025 eine Beschäftigungsgarantie haben. Diese Vereinbarung bleibt "zusätzlich zum neuen 'Tarifvertrag Transformation' bestehen", heißt es von einem ZF-Sprecher.

Der Schweinfurter Vertrag beinhaltet aber sogenannte Hagelschlagsklauseln. Diese erlauben laut Unternehmenssprecher, dass in Krisenzeiten – also beispielsweise bei Umsatzeinbrüchen – Vereinbarungen aufgehoben werden können. Der neue Tarifvertrag gebe ZF die nötige Flexibilität, um unter dem Einfluss der Corona-Pandemie die Folgen der Wirtschaftskrise zu bewältigen und die Transformation des Unternehmens im Zuge des Mobilitätswandels weiter voranzubringen, heißt es vom Automobilzulieferer.

Werden Abteilungen zukünftig zusammengelegt?

Vom Betriebsrat bei ZF in Schweinfurt hieß es bereits, dass eine Umstrukturierung durchaus thematisiert wird. Ein Sprecher von ZF bestätigte auf BR-Nachfrage folgendes: Es gibt Überlegungen, am Standort in Schweinfurt die Abteilungen "Arbeitsstrang" und "Elektromobilität" zusammenzulegen. In den beiden Abteilungen sind rund 4.000 Menschen beschäftigt. Diese Überlegen seien jedoch ergebnisoffen und noch nicht abgeschlossen. Generell heißt es von ZF, dass das Unternehmen mit den Arbeitnehmervertretungen langfristige Zukunftsbilder für die Standorte entwickle.

ZF-Mitarbeiter bildeten Menschenkette in Schweinfurt

Einen Tag vor dieser Bekanntgabe hatten rund 1.300 ZF-Mitarbeiter eine Menschenkette gegen den Stellenabbau gebildet. Die Kette war rund dreieinhalb Kilometer lang.