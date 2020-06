Arbeitsmarktzahlen von Schwaben im Mai 2020

Die Zahl der Arbeitslosen in Schwaben ist im Mai weiter gestiegen. Demnach waren 39.983 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 2.668 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 3,7 Prozent.

Drastische Zunahme im Vergleich zum Mai 2019

Drastisch fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres aus. Demgegenüber stieg die Arbeitslosigkeit um rund 48 Prozent. Dieser Wert wird in Bayern nur von Oberbayern überschritten – mit einem Plus von 54 Prozent.

Deutlich weniger neu gemeldete Stellen

Deutliche Rückgänge gibt es auch bei den neu gemeldeten Arbeitsstellen. Diese sind in Schwaben im Jahresvergleich so stark gesunken wie in keinem anderen Regierungsbezirk im Freistaat. Das Minus beträgt 39 Prozent. Allerdings zeigte der Stellenmarkt im Mai eine leichte Erholung. Der Anteil der offenen Stellen stieg nach Worten des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, um gut 16 Prozent. "Das ist ein Lichtblick“, sagte Holtzwart.

140.000 Unternehmen haben bayernweit Kurzarbeit angemeldet

Wie viele Unternehmen in Schwaben Kurzarbeit angemeldet haben, ist in der Statistik noch nicht ausgewiesen. Nach Angaben der Regionaldirektion ist die Zahl im Mai bayernweit auf insgesamt rund 140.000 gestiegen. Im Mai sind demnach 20.000 Unternehmen hinzugekommen, die angekündigt haben, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten verringern zu wollen.