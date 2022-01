Arbeitsmarktforscher: "Ohne große Schrammen durch Omikron-Welle"

Der heute veröffentlichte Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg zeigt eine Steigerung des Indikators um 0,6 Punkte auf 102,3 Punkte. In die Berechnung, die sich auf eine Befragung der Arbeitsagenturen stützt, fließen dabei sowohl die prognostizierte Arbeitslosigkeit als auch die erwartete Zahl der Erwerbstätigen ein.

Zahl der Arbeitslosen werde saisonbedingt so gut wie gleichbleiben

Während die Zahl der Beschäftigten im kommenden Vierteljahr zunehmen werde, werde die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt so gut wie gleichbleiben, so das IAB. Das bedeutet, dass sie sich lediglich so verändert, wie das jahreszeitlich üblich ist.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer kann Werte zwischen 90 (sehr schlecht) und 110 (sehr gut) einnehmen und prognostiziert die Entwicklung der nächsten drei Monate. Der zuständige Forschungsleiter Enzo Weber zieht daraus aber schon weiterreichende Schlüsse:

"Omikron wächst sich zur bislang höchsten Corona-Welle aus, aber der Arbeitsmarkt könnte ohne große Schrammen durchkommen." Enzo Weber, IAB-Forschungsleiter

Grund dafür sei, dass trotz der hohen Infektionszahlen voraussichtlich keine weiteren Eindämmungsmaßnahmen für die Wirtschaft nötig würden.